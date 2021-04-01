В Тамбове открывается фестиваль имени Рахманинова

Международный Рахманиновский фестиваль, один из старейших музыкальных смотров в стране, будет идти на Тамбовщине весь апрель.

Особенностью нынешней встречи станет Всероссийский детский фестиваль искусств. Одаренные ребята две недели будут заниматься в творческой школе, а затем выступят на финальном концерте фестиваля наравне со взрослыми.

Неофициально фестиваль открылся 1 апреля, в день рождения великого композитора. На "Рахманиновском вечере" в краеведческом музее звучала музыка и стихи, демонстрировались фрагменты документальных фильмов. А вот торжественное открытие пройдет 3 апреля. На концерте Николая Луганского - одного из лучших пианистов нашего времени и большого поклонника сочинений Рахманинова.

Из-за ковидных ограничений заполнять залы можно будет только наполовину. Но в дальнейшем все выступления станут доступны в записи в интернете.