Власти будут добиваться ареста виновника массового ДТП в центре Москвы

Столичный департамент транспорта просит арестовать предполагаемого виновника массовой аварии на Садовом кольце.

Как отметили в пресс-службе ведомства, эта просьба будет отражена в обращении в городскую прокуратуру. Дептранс намерен приложить к нему все имеющееся досье на машину, водитель которой спровоцировал ДТП. Также есть записи видеокамер, подтверждающие, что иномарку никто не подрезал. Водитель сознательно нарушил ПДД, причем делал он это уже несколько сотен раз.

Ранее "РГ" писала, что в массовой аварии в районе Смоленской площади серьезные травмы получила женщина-водитель Volkswagen, она находится в реанимации одной из столичных больниц.