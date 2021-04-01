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01.04.2021 15:20
Рубрика: Происшествия

Власти будут добиваться ареста виновника массового ДТП в центре Москвы

Текст: Сергей Бабкин

Столичный департамент транспорта просит арестовать предполагаемого виновника массовой аварии на Садовом кольце.

Фото: Управление МЧС по Ленинградской области
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Как отметили в пресс-службе ведомства, эта просьба будет отражена в обращении в городскую прокуратуру. Дептранс намерен приложить к нему все имеющееся досье на машину, водитель которой спровоцировал ДТП. Также есть записи видеокамер, подтверждающие, что иномарку никто не подрезал. Водитель сознательно нарушил ПДД, причем делал он это уже несколько сотен раз.

Ранее "РГ" писала, что в массовой аварии в районе Смоленской площади серьезные травмы получила женщина-водитель Volkswagen, она находится в реанимации одной из столичных больниц.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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