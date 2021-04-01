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01.04.2021 18:32
Рубрика: Происшествия

За виновником ДТП на Садовом кольце числится более 500 штрафов

Текст: Владимир Баршев
Стало известно, какие нарушения совершались на автомобиле, устроившем массовое ДТП на Новинском бульваре в Москве, и сколько раз. Всего за предполагаемым виновником этой аварии, известным скандальными пранками блогером Эдвардом Билом числится более 566 штрафов, сообщает департамент транспорта.

Только за этот год на машине, устроившей ДТП, которая передвигалась по городу с подложными номерами, совершено 245 превышений скорости на 20-40 км/час, 104 превышения - на 40-60 км/час, 48 превышений - на 60-80 км/час, 23 превышения - на 80 км/час.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Виновник массового ДТП на Садовом кольце ездил с подложными номерами

Как сообщается в Telegram-канале дептранса, глава департамента Максим Ликсутов отправил письмо прокурору Москвы с просьбой взять расследование дела об аварии на Новинском бульваре под личный контроль. В письме были изложены все материалы, касающиеся нарушений правил дорожного движения, совершенные автомобилем Audi, в том числе превышения скорости более чем на 100 км/ч.

Напомним, авария произошла в 11:40. Блогер двигался в среднем ряду перед въездом в тоннель под Новым Арбатом. Однако в какой-то момент резко перестроился в соседний ряд, а далее, довернув руль левее, или пережав акселератор, вылетел на встречную полосу, где собрал в кучу пять машин. В результате тяжкие повреждения получила женщина, водитель одного из попавших в аварию автомобилей. Она находится в реанимации.

Прокуратура уже заинтересовалась регистрационными действиями с этим автомобилем, который передвигался по городу, будучи снятым с регистрационного учета.

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