За виновником ДТП на Садовом кольце числится более 500 штрафов

Только за этот год на машине, устроившей ДТП, которая передвигалась по городу с подложными номерами, совершено 245 превышений скорости на 20-40 км/час, 104 превышения - на 40-60 км/час, 48 превышений - на 60-80 км/час, 23 превышения - на 80 км/час.
Как сообщается в Telegram-канале дептранса, глава департамента Максим Ликсутов отправил письмо прокурору Москвы с просьбой взять расследование дела об аварии на Новинском бульваре под личный контроль. В письме были изложены все материалы, касающиеся нарушений правил дорожного движения, совершенные автомобилем Audi, в том числе превышения скорости более чем на 100 км/ч.
Напомним, авария произошла в 11:40. Блогер двигался в среднем ряду перед въездом в тоннель под Новым Арбатом. Однако в какой-то момент резко перестроился в соседний ряд, а далее, довернув руль левее, или пережав акселератор, вылетел на встречную полосу, где собрал в кучу пять машин. В результате тяжкие повреждения получила женщина, водитель одного из попавших в аварию автомобилей. Она находится в реанимации.
Прокуратура уже заинтересовалась регистрационными действиями с этим автомобилем, который передвигался по городу, будучи снятым с регистрационного учета.