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01.04.2021 04:20
Рубрика: Происшествия

Мэрию Владивостока эвакуировали после сообщения о "минировании"

Текст: Анна Бондаренко

В ЕДДС Владивостока поступило сообщение о "минировании" здания городской администрации, все люди вышли на улицу, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы мэрии.

В Перми прошла эвакуация людей после сообщений о минировании

Отмечается, что днем раньше аналогичные сообщения о "минировании" получили в мэриях Сургута, Новосибирска, Омска, Саратова, Тюмени, Казани. Все сообщения оказались ложными.

Случаи сообщений о "минировании" были многократными. Неизвестные предупреждали о взрывных устройствах, заложенных в торговых центрах, школах, судах и других социальных и культурных объектах.

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