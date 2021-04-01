Мэрию Владивостока эвакуировали после сообщения о "минировании"

В ЕДДС Владивостока поступило сообщение о "минировании" здания городской администрации, все люди вышли на улицу, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы мэрии.

Отмечается, что днем раньше аналогичные сообщения о "минировании" получили в мэриях Сургута, Новосибирска, Омска, Саратова, Тюмени, Казани. Все сообщения оказались ложными.

Случаи сообщений о "минировании" были многократными. Неизвестные предупреждали о взрывных устройствах, заложенных в торговых центрах, школах, судах и других социальных и культурных объектах.