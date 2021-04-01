Страховщики назвали самые "дорогие" снежные глыбы, упавшие на автомобили

Самый "дорогой" сугроб, упавший с крыши на машину, обошелся страховщикам более чем в 500 тысяч рублей. Одна из крупнейших страховых компаний составила рейтинг самых дорогих убытков из-за падения снега, наледи и прочих сосулек на машины прошедшей зимой. Самые высокие убытки пришлись на Приморский край.

Лидер рейтинга - Владивосток. Там снег упал на новую Toyota Land Cruiser Prado, ремонт машины обошелся почти в 505 тысяч рублей. Это оказался самый крупный убыток для данного страховщика в эту зиму, связанный с падением снега и льда. Владелец Toyota Land Cruiser Prado припарковал машину рядом с офисом. Днем сработала сигнализация, и хозяин обнаружил машину под глыбой. У автомобиля были повреждены лобовое стекло, правая передняя дверь, правое переднее крыло, капот, передний бампер и крыша. Автомобиль был застрахован по каско, ремонт машины покрыла страховая компания.

Там же, во Владивостоке, сильные повреждения получила Toyota Raw4. Автомобиль стоял в 15 метрах от здания, но это его не спасло. Упавший кусок льда раскололся на множество маленьких кусочков, которые разлетелись во все стороны, повредив крышу машины, капот, крылья, двери и стекло. Выплата по каско по данному случаю составила почти 450 тысяч рублей.

Еще один крупный инцидент произошел в Хабаровске. Владелец Volkswagen Touareg обнаружил повреждения только на следующий день. Снег с крыши разбил стекло, повредил капот и испортил салон. Страховщик оплатил ремонт на сумму 481 тысяч рублей.

435 тысяч убытка принес лед, упавший с крыши во Владивостоке на Mitsubishi Outlander. У автомобиля пострадали крыша, капот, лобовое стекло и панель приборов.

Замыкает пятерку крупных убытков инцидент с Nissan X-Trail во Владивостоке. Автомобиль ехал по двору, внезапно на него обрушился большой кусок льда, летевший с крыши. Nissan получил значительные повреждения кузова: пострадала панорамная крыша, ее обшивка, рейлинги и дверь. Восстановление автомобиля обошлось в 410 тыс. руб.

Ранее эта же страховая компания составила рейтинг регионов, в которых автомобили больше всего страдали из-за падения на них наледи и сосулек. Согласно ему, практически треть всех случаев, связанных с падением сосулек и сходом ледяных глыб, приходится на Санкт-Петербург. Второе место занял Владивосток - на этот регион приходится 12 процентов всех случаев падения наледи и снега. Часто жертвами сосулек в этом году становились и автомобили Хабаровска - на регион пришлось 10 процентов случаев. Также в первую пятерку регионов, где автовладельцы больше других пострадали из-за снега и сосулек, попала Тюменская область - 8 процентов случаев. 9 процентов случаев пришлись на Смоленскую область, 7 процентов - на Липецкую область и 5 процентов - на Москву. Не смогли уберечься от падающих глыб даже автомобили жителей теплой Кубани - на Краснодарский край пришлось 3 процента урегулированных случаев.

Понятно, что данные одной страховой компании это не полноценная картина. В этой ситуации все зависит от портфеля страховщика. То есть от того, сколько автомобилей застрахованы у него по каско в том или ином регионе. Ведь обращаются за выплатами именно те, кто застрахован по этому виду добровольного страхования.

Недавно группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, в котором предложила покрывать такие риски за счет ОСАГО, а страховщикам потом взыскивать в качестве регресса свои убытки от коммунальных служб. Но шансов на принятие такого законопроекта мало, потому что по ОСАГО страхуется ответственность автовладельца перед другими лицами, а не его личный материальный ущерб. В тоже время страховщики предлагают обязать управляющие компании страховать свою гражданскую ответственность перед третьими лицами, чтобы такие убытки покрывали страховщики даже тем, кто не застрахован по каско.