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01.04.2021 17:46
Рубрика: Общество

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода нашли место для памятника Горькому

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Памятник Горькому решено установить в сквере на Ковалихинской. Фото: гордума Нижнего Новгорода Памятник Горькому решено установить в сквере на Ковалихинской. Фото: гордума Нижнего Новгорода
Памятник Горькому решено установить в сквере на Ковалихинской. Фото: гордума Нижнего Новгорода

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода совместно с городским комитетом по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий провели выездное совещание на месте предстоящей установки памятника Горькому работы скульптора Андрея Кикина.

В собрании, организованном по поручению председателя гордумы Олега Лавричева, приняли участие его заместитель Владимир Тарасов, депутат Елена Аржанова, член комитета по увековечению, советник губернатора Нижегородской области Сергей Горин и заместитель начальника отдела формирования архитектурно-художественного облика города департамента градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода Алексей Лашкин.

Фото: Общество "Рязанская ВДНХ"
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Участники совещания обсудили возможность установки памятника не в центре сквера, как планировалось ранее, а в литературной зоне, располагающейся со стороны улицы Семашко. В ближайшее время начнется разработка эскиза постамента, на котором будет установлен памятник.

- В год 800-летия Нижнего Новгорода памятник Максиму Горькому наконец будет размещен на месте, которое еще несколько лет назад для него выбрали нижегородцы. Планируется, что он будет находиться на невысоком постаменте, чтобы быть ближе к горожанам и гостям города. Памятник будет напоминать им, что в прошлом веке Нижний Новгород носил имя великого русского писателя, - подвел итоги выездного совещания Владимир Тарасов.

Напомним, памятник Максиму Горькому работы скульптора Андрея Кикина был установлен в парке имени Кулибина в начале 40-х годов прошлого века. В 2011 году памятник был демонтирован в связи с установкой часовни.

В 2018 году отреставрированный памятник планировалось установить в сквере "Ковалихинсий". Восстановлением занимался скульптор Владимир Шиканов. Для удобства транспортировки фигуру разделили на три части и оставили в мастерской.

В настоящее время нижняя часть памятника находятся во дворе одного из домов на улице Рождественской, а торс и голова хранятся в мастерской скульптора Алексея Щитова.

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