Суд арестовал высокопоставленных нижегородских полицейских

Канавинский районный суд рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении пяти сотрудников руководящего состава Нижегородского ЛУ МВД на транспорте. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Каждому из подозреваемых предстоит провести под стражей почти 2 месяца - по 29 мая включительно. Постановление суда в законную силу не вступило.

Напомним, полицейских подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, они заставляли подчиненных отдавать из своей премии по 10-15 тысяч рублей. Таким образом подозреваемым удалось собрать свыше миллиона рублей.