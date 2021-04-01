В Чувашии сообщили о состоянии выпавшего с 25 этажа мальчика

Мальчик, который выпал с 25 этажа жилого дома в Новочебоксарске, идет на поправку.

Об этом со ссылкой на пресс-службу главы Чувашии сообщает РИА Новости.

Врачи боролись за жизнь 11-летнего ребенка несколько недель. Сейчас за его здоровьем продолжают наблюдать, с мальчиком работают психологи.

Напомним, ЧП произошло 18 марта около 9.00. С 25 этажа высотки ребенок упал на припаркованную возле подъезда "Газель". В крайне тяжелом состоянии его доставили в реанимацию и прооперировали, а через четыре дня перевели в отделение травматологии.

Глава республики сообщал, что перед этим мальчик сбежал из школы. По факту происшествия начала проверку прокуратура. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего. По предварительной информации, семья школьника благополучная и на учете в органах профилактики не состоит.