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01.04.2021 16:00
Рубрика: Происшествия

В Чувашии сообщили о состоянии выпавшего с 25 этажа мальчика

Текст: Яков Васильев

Мальчик, который выпал с 25 этажа жилого дома в Новочебоксарске, идет на поправку.

Фото: iStock
В Подмосковье ребенок 12 часов просидел в застрявшем лифте

Об этом со ссылкой на пресс-службу главы Чувашии сообщает РИА Новости.

Врачи боролись за жизнь 11-летнего ребенка несколько недель. Сейчас за его здоровьем продолжают наблюдать, с мальчиком работают психологи.

Напомним, ЧП произошло 18 марта около 9.00. С 25 этажа высотки ребенок упал на припаркованную возле подъезда "Газель". В крайне тяжелом состоянии его доставили в реанимацию и прооперировали, а через четыре дня перевели в отделение травматологии.

Глава республики сообщал, что перед этим мальчик сбежал из школы. По факту происшествия начала проверку прокуратура. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего. По предварительной информации, семья школьника благополучная и на учете в органах профилактики не состоит.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика

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