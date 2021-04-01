Алтайскую чиновницу обвинили в мошенничестве на 14 млн рублей

Следователи предъявили обвинение представителю губернатора и правительства в Законодательном собрании Алтайского края Стелле Штань. Следственный комитет РФ опубликовал кадры задержания чиновницы. Уточняется, что ее обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

По материалам уголовного дела, в декабре 2015 года директор одного из частных детских садов Барнаула совместно со Стеллой Штань предоставили в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения. Согласно бумагам, цена приобретаемых площадей была существенно завышена по сравнению с рыночной.

Результатом стало искусственное завышение расходов бюджета, в качестве якобы причитающейся детсаду компенсации при покупке объекта недвижимости. Таким образом, обвиняемые незаконно завладели 14 миллионами рублей, полученными в качестве субсидии. Преступление удалось выявить благодаря совместным усилиям сотрудников краевых управлений ФСБ и СК России.

Обвинение в отношении руководителя частного детсада было предъявлено двумя неделями ранее, она была взята под арест по решению суда. Теперь же обыски были проведены по месту жительства и работы Стеллы Штань.