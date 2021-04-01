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01.04.2021 12:08

В АО "Транснефть - Западная Сибирь" введена в эксплуатацию новая информационная система

АО "Транснефть - Западная Сибирь" приступило к промышленной эксплуатации новой информационной системы управления нормативной документацией (ИСУНД).
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Применение ИСУНД позволит ускорить процесс обмена данными с Центром промышленной автоматизации (ЦПА) АО "Транснефть-Верхняя Волга", который поставляет организациям системы "Транснефть" специализированное оборудование. В том числе, сократится время работы с документацией оборудования.

Новая система будет использоваться сотрудниками отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), отделов сопровождения программно-аппаратных средств и метрологического обеспечения.

ИСУНД представляет собой отечественную разработку. В системе предусмотрена возможность работы пользователей с широким перечнем электронной документации - конструкторскими, программными, разрешительными, эксплуатационными документами. Ранее ЦПА направлял документацию в АО "Транснефть - Западная Сибирь" на бумажных носителях, что требовало организации мест для их хранения. ИСУНД позволяет организовать хранение большого объема документов в едином электронном фонде. Также сотрудники смогут обрабатывать и проверять комплекты документации в электронном виде с возможностью фиксации замечаний и уточнений.

Внедрение новых информационных систем и программно-аппаратных комплексов в производственные и бизнес-процессы позволяет АО "Транснефть - Западная Сибирь" эффективно контролировать выполнение стратегических производственных задач. Среди них - выполнение задач по техническому перевооружению, реконструкции, строительству, а также по диагностике производственных объектов и поставкам материально-технических ресурсов.

Справка

Оборудование, производимое и поставляемое Центром промышленной автоматизации, позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов. В 2021 году по направлению АСУТП центр поставит в АО "Транснефть - Западная Сибирь" 17 единиц оборудования, в том числе шкафы телемеханики, шкафы информационного взаимодействия и системы автоматизации компаундирования нефти.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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