Закрывший границы коронавирус не только подстегнул развитие внутреннего туризма в регионах Сибири, но и добавил динамики рынку недвижимости. Спрос на арендованное и загородное жилье ощутимо вырос, поднялись цены. Становится популярной система самозаселения, позволяющая избегать лишних контактов арендодателей и постояльцев. По словам экспертов компании "Авито", в этом году тенденция продолжается.

Из-за пандемии россияне стали больше путешествовать внутри страны. На это, особенно во второй половине прошлого года, отреагировал рынок недвижимости. В частности, повышенный спрос на краткосрочную аренду наблюдается до сих пор.

- В Республике Алтай по итогам года средняя стоимость аренды квартиры выросла на 15,4 процента - до 1500 рублей в сутки. В Крыму за такое жилье в среднем платили 1999 рублей (рост - 24,9 процента). Незначительно увеличился спрос на "квадраты" в Новосибирске. А вот Омская область показала противоположную динамику - средняя цена снизилась до 1290 рублей, - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин.

По словам специалиста, режим самоизоляции подстегнул развитие в Сибири нового тренда, получившего название "бесконтактный заезд". Речь идет о системе самозаселения, когда гость не встречается с хозяином, а договаривается с ним онлайн. Такая система давно практикуется в городах Европы, а теперь ее взяли на вооружение и сибиряки.

- После оплаты проживания в Новосибирске мне прислали код от мини-сейфа с ключами, установленного возле двери. Когда командировка закончилась, я оставил их в квартире, просто захлопнув дверь, - поделился опытом омский предприниматель Кирилл Николаев. - А поскольку число объявлений бесконтактного заселения на профильных сайтах ощутимо растет, у меня была возможность выбрать арендодателя по отзывам постояльцев. Такое взаимодействие устраивает обе стороны и экономит время.

Еще одна важная тенденция, оказавшая влияние на рынок краткосрочной аренды, - массовый переход граждан на дистанционную работу. По данным "Авито Недвижимости", в период пандемии релокацию (перемещение специалистов из региона в регион с целью продолжения исполнения своих трудовых функций) совершили шестнадцать процентов опрошенных россиян. Самыми мобильными оказались люди в возрасте 18-37 лет. Более половины омичей и треть новосибирцев отправились на новые места назначения вместе с семьями. Наряду с городским жильем они арендовали дома в пригороде.

- В целом рост спроса на загородную аренду по итогам года превысил 83 процента. Эта тенденция продолжается. Среди причин такого интереса - желание россиян минимизировать количество контактов, жить обособленно, на природе, дышать свежим воздухом, - поясняет Артем Кромочкин. - Динамика разная. Интерес к загородной недвижимости в Забайкалье, например, вырос в четыре раза, в Омской области - вдвое. В Новосибирской и Иркутской областях - на 89 и 74 процента соответственно.

Помимо своего и соседнего регионов, чаще всего сибиряки интересовались жильем в Московской области, а также в Краснодарском крае. По прогнозу, нынешним летом "охота к перемене мест" у них останется. Эксперты "Авито" предполагают, что средние аренд-ные цены могут подняться еще на 20-35 процентов.

Региональные власти также надеются, что 2021 год даст новый импульс развитию внутреннего туризма, и власти поддерживают такую тенденцию. В частности, Омскую область включили в программу туристического кешбэка. Проект предполагает двадцатипроцентный возврат стоимости отдыха в одном из четырех лучших отелей города. Участниками программы станут и другие регионы СФО. Подписание соглашений о развитии туризма в Сибири запланировано на XXIV Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в июне 2021 года.

Между тем

В этом году в Омске в связи с кризисной ситуацией не будут открывать новые авиарейсы, но, возможно, увеличат частоту полетов по востребованным направлениям - например, в Сочи и Симферополь, сообщает пресс-служба ОАО "Омский аэропорт". Сдержать рост цен помогут государственные и региональные субсидии.

Региональные власти уже приняли решение выделить более ста миллионов рублей четырем авиакомпаниям, осуществляющим рейсы из Омска в Самару, Челябинск, Новокузнецк, Тюмень, Барнаул, Екатеринбург, Ростов-на-Дону.