Главного нефролога Петербурга обвинили в расчленении своей жены

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение в убийстве своей жены главному нефрологу Петербурга, заведующему отделением Мариинской больницы Александру Земченкову.

Как сообщает СК по Петербургу, в 2010 году женщина была убита, каким способом пока не установлено. Но известно, что ее тело было расчленено. По версии следствия, после этого супруг выбросил тело женщины по частям в мусорные контейнеры, а потом сам пошел в полицию с сообщением об исчезновении жены. Полицейским муж заявил, что жена ушла на работу и не вернулась.

Погибшая - известный гинеколог Ирина Земченкова. В 2010 году ее искали всем городом, но никаких зацепок не нашли. Версия о том, что к смерти женщины мог быть причастен кто-то из ее родственников, тогда тоже рассматривалась, но следователи не нашли никаких следов преступления.

В конце прошлого года отец пропавшей женщины обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину и попросил возобновить расследование.

Вновь были подняты все материалы дела и выяснилось, что 23 февраля 2010 года, когда женщина пропала, у нее вообще-то был выходной день. Также просмотр камер видеонаблюдения показал, что врач в день исчезновения не выходила из дома.

Александр Земченков был задержан два дня назад и допрошен с помощью полиграфа. На основании полученных данных, ему было предъявлено обвинение.

В ближайшее время заведующему отделением изберут меру пресечения. В региональном СК не скрывают, что ведомство будет ходатайствовать об аресте.