Петербургский дирижер удостоен государственной награды Италии

Орден был присужден еще до пандемии, но его вручение пришлось отложить. В обращении к маэстро Канторову говорится: "Награда присуждена в связи с высоким признанием Вашего ценного вклада в развитие культурных связей с Италией". Начиная с 2000 года маэстро Канторов регулярно выступает, как симфонический дирижер, в разных городах Италии. В это время началось его творческое сотрудничество с Симфоническим оркестром города Сан-Ремо в качестве главного приглашенного дирижера этого коллектива. В 2010 году в Сан-Ремо по инициативе Александра Канторова при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Муниципалитета города Сан-Ремо была осуществлена культурно-историческая акция - установлен памятник российской императрице Марии Александровне. С 2011 года маэстро является главным организатором и художественным руководителем фестиваля русской музыки "Империя Чайковского" с центром в Сан-Ремо. Александр Канторов принимал активное участие в подготовке заключения договора о сотрудничестве в сфере культуры и туризма между муниципалитетом Сан-Ремо и правительством Петербурга. Награжден почетным званием "Amico di Sanremo" ("Друг Санремо").
Торжественная церемония вручения государственной награды Италии состоится на концерте в честь дня рождения Александра Канторова 7 апреля в Большом зале филармонии имени Д.Д. Шостаковича.
В этот вечер в исполнении симфонического оркестра "Классика" прозвучат мелодии Моцарта, Вагнера, Бетховена, Листа, Брамса, Сен-Санса, Штрауса (сына), а маэстро расскажет о ключевых моментах своей творческой биографии, о том, как начиналась его карьера скрипача в оркестре Санкт-Петербургской филармонии и как впервые взял в руки дирижерскую палочку.
Справка "РГ"
Александр Канторов - заслуженный артист России, обладатель множества наград в России и за рубежом. Носит титул "Короля вальсов Петербурга", который получил в 2004 году от композитора Андрея Петрова. Награжден знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".
В 1992 году основал в Ленинграде свой коллектив, ныне - Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика".