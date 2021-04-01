Петербургский дирижер удостоен государственной награды Италии

Художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра "Классика" Александр Канторов удостоен Ордена Звезды Италии степени Офицер (итал. Ordine della Stella d"Italia). Указ подписал Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла.

Орден был присужден еще до пандемии, но его вручение пришлось отложить. В обращении к маэстро Канторову говорится: "Награда присуждена в связи с высоким признанием Вашего ценного вклада в развитие культурных связей с Италией". Начиная с 2000 года маэстро Канторов регулярно выступает, как симфонический дирижер, в разных городах Италии. В это время началось его творческое сотрудничество с Симфоническим оркестром города Сан-Ремо в качестве главного приглашенного дирижера этого коллектива. В 2010 году в Сан-Ремо по инициативе Александра Канторова при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Муниципалитета города Сан-Ремо была осуществлена культурно-историческая акция - установлен памятник российской императрице Марии Александровне. С 2011 года маэстро является главным организатором и художественным руководителем фестиваля русской музыки "Империя Чайковского" с центром в Сан-Ремо. Александр Канторов принимал активное участие в подготовке заключения договора о сотрудничестве в сфере культуры и туризма между муниципалитетом Сан-Ремо и правительством Петербурга. Награжден почетным званием "Amico di Sanremo" ("Друг Санремо").

Торжественная церемония вручения государственной награды Италии состоится на концерте в честь дня рождения Александра Канторова 7 апреля в Большом зале филармонии имени Д.Д. Шостаковича.

В этот вечер в исполнении симфонического оркестра "Классика" прозвучат мелодии Моцарта, Вагнера, Бетховена, Листа, Брамса, Сен-Санса, Штрауса (сына), а маэстро расскажет о ключевых моментах своей творческой биографии, о том, как начиналась его карьера скрипача в оркестре Санкт-Петербургской филармонии и как впервые взял в руки дирижерскую палочку.

Справка "РГ"

Александр Канторов - заслуженный артист России, обладатель множества наград в России и за рубежом. Носит титул "Короля вальсов Петербурга", который получил в 2004 году от композитора Андрея Петрова. Награжден знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

В 1992 году основал в Ленинграде свой коллектив, ныне - Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика".