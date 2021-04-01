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01.04.2021 18:04
Рубрика: Происшествия

С разбившегося под Калининградом вертолета МЧС сняли "черные ящики"

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининградской области спасатели 1 апреля завершили операцию по извлечению из акватории Куршского залива вертолета МЧС, потерпевшего крушение 25 марта.

Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, следственная группа совместно с сотрудниками регионального ГУ МЧС России и специалистами в области авиации Министерства обороны РФ доставили воздушное судно на берег.

Фото: iStock
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Следователи проводят осмотр вертолета, изымают необходимые предметы, устанавливают следы, представляющие интерес для следствия. С поднятого Ка-32 извлечены "черные ящики", которые переданы специалистам Министерства обороны РФ для исследования.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

Вертолет МЧС упал в акваторию Куршского залива в пяти километрах от берега во время планового тренировочного полета вечером 25 марта. На борту находились три члена экипажа. Один из них скончался, двое были доставлены в больницу и находятся в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом.

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