Упавший под Калининградом вертолет МЧС подняли со дна

Вертолет МЧС, разбившийся в Калининградской области 25 марта, спасатели подняли со дна Куршского залива.

Вертолет на понтонах доставлен к береговой черте в районе Полесска. Готовится извлечение его на сушу, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Планируется завершить эти работы до конца сегодняшнего дня. Затем специалисты приступят к изучению повреждений и выяснению причин катастрофы.

Вертолет МЧС Ка-32, вылетевший из аэропорта Храброво в плановый тренировочный полет, упал вечером 25 марта в акваторию Куршского залива в пяти километрах от берега в районе поселка Головкино.

На борту находились три члена экипажа. Инженер механик-инструктор скончался, командир воздушного судна и второй пилот с сотрясением головного мозга и обморожением доставлены в больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом. Следствие рассматривает две основные версии - это нарушение техники безопасности и чрезвычайное происшествие, не зависящее от экипажа вертолета.