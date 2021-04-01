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01.04.2021 12:13
Рубрика: Происшествия

В Петербурге осудили пассажира, избившего работника метро из-за маски

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который в мае прошлого года избил сотрудника метрополитена, потребовавшего надеть маску.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчина приговорен к шести месяцам лишения свободы условно.

Напомним, инцидент произошел на станции "Нарвская". Мужчина без маски попытался пройти через турникет. Но сотрудник метрополитена заявил ему, что не может его пропустить без средств индивидуальной защиты. В результате пассажир ударил работника станции и пролез через турникет.

На судебном заседании мужчина заявил, что у него не было денег на маску и он не знал, что в метро Петербурга не пропускают без средств индивидуальной защиты.

Тем не менее, к моменту судебного заседания мужчина в своих действиях раскаялся.

Стоит отметить, что масочный режим в метро Петербурга действует с начала пандемии. За отсутствие средств индивидуальной защиты в общественном транспорте города для нарушителей предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей.

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