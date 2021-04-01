На Кубани завели дело на сотрудницу полиции, сбившую насмерть ребенка

Сотрудники следственного отдела по Динскому району СКР по Кубани возбудили уголовное дело в отношении 40-летней полицейской. Сотрудница группы по охране объектов ОВД отдела МВД России по Динскому району подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть восьмилетнего мальчика (ч.3 ст.264 УК РФ).

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, установлено, что днем 1 апреля 2021 года сотрудник полиции на автомобиле родственника Renault Sandero ехала по улице Северной в поселке Южном, находящемся недалеко от районной станицы Динской. Во время движения женщина "не справилась с управлением и совершила наезд на восьмилетнего мальчика", который пересекал проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

По информации прокуратуры Кубани, водитель в момент совершения аварии не находилась при исполнении служебных обязанностей. Свою вину женщина-полицейский признала.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначена судебно-медицинская и авто-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кубани сообщили, что по результатам служебной проверки сотрудница полиции будет уволена из органов внутренних дел и понесет наказание в установленное порядке.