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01.04.2021 14:17
Рубрика: Спорт

Тренер прокомментировал дисквалификацию биатлониста Сучилова

Текст: Артур Нанян

Тренер биатлониста Семена Сучилова заявил, что их команда не собирается подавать протест на дисквалификацию спортсмена за использование второй обоймы во время гонки преследования на чемпионате России. Слова Сергея Алтухова передает ТАСС.

Теннисист дисквалифицирован на 14 лет за договорные матчи

"По правилам соревнований Семен должен был доработать обойму. Если она сломалась, то он должен был использовать дополнительные патроны, как это происходит в эстафете, либо разрядить другую обойму, но не вставлять ее", - сказал Алтухов.

Напомним: Сучилов занял третье место по итогам гонки, но решением жюри он схлопотал дисквалификацию. Победителем стал Эдуард Латыпов, вторым финишировал Матвей Елисеев, а бронзовые медали перешли к Максиму Цветкову.

В регионах Спорт Биатлон Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск

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