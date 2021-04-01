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01.04.2021 10:46
Рубрика: Экономика

Ретейлеров заподозрили в попытках создать искусственный дефицит сахара

Текст: Василий Кошкин
России не грозит дефицит сахара, текущий объем отгрузки продукции полностью удовлетворяет запросы торговых сетей и потребности населения. Об этом "Интерфаксу" заявили в Союзроссахаре, который объединяет ведущих производителей сахара в стране.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что сахарозаводы приостановили поставки продукции в ожидании субсидий от государства.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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"Заводы продолжают работать как через фасовщиков, так и через прямые поставки, при этом сейчас основные игроки ведут активную работу по заключению новых контрактов, чтобы поставлять сахар в сети без посредников", - отметили в Союзроссахаре.

Производители добавили, что предприятия по фасовке и торговые сети уже накопили значительные запасы сахара.

"Мы видим, что обозначенные сетями потребности существенно превышают традиционные. Очевидно, что сети хотят закупиться впрок, создавая тем самым необоснованный ажиотаж и условия для искусственного дефицита продукции", - добавили в Союзе.

Сообщения о возможном дефиците сахара опроверг и Минсельхоз. По данным ведомства, участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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