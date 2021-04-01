Ретейлеров заподозрили в попытках создать искусственный дефицит сахара

Ранее СМИ сообщили, что сахарозаводы приостановили поставки продукции в ожидании субсидий от государства.

"Заводы продолжают работать как через фасовщиков, так и через прямые поставки, при этом сейчас основные игроки ведут активную работу по заключению новых контрактов, чтобы поставлять сахар в сети без посредников", - отметили в Союзроссахаре.

Производители добавили, что предприятия по фасовке и торговые сети уже накопили значительные запасы сахара.

"Мы видим, что обозначенные сетями потребности существенно превышают традиционные. Очевидно, что сети хотят закупиться впрок, создавая тем самым необоснованный ажиотаж и условия для искусственного дефицита продукции", - добавили в Союзе.

Сообщения о возможном дефиците сахара опроверг и Минсельхоз. По данным ведомства, участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка.