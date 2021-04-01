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01.04.2021 05:29
Рубрика: Власть

Российские миротворцы доставили гумпомощь в Нагорный Карабах

Российские миротворцы начали адресно доставлять гуманитарную помощь жителям в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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По данным российского военного ведомства, миротворцы уже передали более 650 килограммов гуманитарного груза многодетным семьям и вынужденным переселенцам, проживающим в Степанакерте. "Они получили одеяла, подушки, газовые горелки для приготовления пищи, средства гигиены, а также продукты", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы министры обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Стороны также обсудили обстановку в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Напомним, в прекращении конфликта в Карабахе именно Россия сыграла ключевую роль.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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