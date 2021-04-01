Российский национальный оркестр, объявивший в феврале конкурс для молодых музыкантов от 10 до 18 лет - "Большой всероссийский отбор РНО", - назвал имена своих финалистов.

По результатам I тура, проходившего в дистанционном формате, жюри конкурса, в которое вошли музыканты РНО, выбрало по видеозаписям 30 участников финала по разным специальностям. Напомним, что конкурс проводится по специальностям фортепиано, струнные инструменты (скрипка, виолончель), духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, ксилофон).

В I туре приняли участие 306 юных музыкантов из разных городов России.

Как заметил председатель жюри, концертмейстер РНО Алексей Бруни:

- Принимая во внимание снижение творческой активности из-за пандемии в мире и в России, проведение детского конкурса очень нужно и важно. Для молодых талантов это стимул и возможности проявить себя. При некоторых организационных издержках - имеется в виду большое количество конкурсантов, их разный возраст, разные условия и разное качество записи выступлений, хочется отметить, что среди участников много одаренных, талантливых ребят, проявляющих художественную зрелость и серьезность подготовки.

По регламенту конкурса отобранные в финал музыканты со 2 по 8 мая соберутся в Москве для участия в мастер-классах - индивидуальных занятиях. Победитель Большого всероссийского отбора будет определен по итогам второго - финального - тура, результаты которого подведут 20 июня.

Победитель примет участие в осеннем гастрольном туре Российского национального оркестра по городам России в качестве солиста.