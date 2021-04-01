Росстат повысил оценку ВВП за 2020 год на 0,1 процентного пункта

Экономика России снизилась за 2020 год на 3%, сообщил Росстат по итогам второй оценки ВВП за прошлый год. Первая оценка говорила о снижении ВВП на 3,1%.

Вторая оценка ВВП за 2020 год в абсолютном выражении составила 106967,5 млрд руб.

Изменение индекса физического объема ВВП в 2020 году (+0,1%) по сравнению с предыдущей оценкой связано с уточнением темпов промышленного производства (+0,4%), сельскохозяйственного производства (+0,2) и отрасли "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом" (+1,4%), уточнили в Росстате.