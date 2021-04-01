Постановление правительства Ростовской области от 1 апреля 2021 года № 270 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить, что на территории Ростовской области возобновляется проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на открытых спортивных объектах при условии размещения зрителей в количестве не более 75 процентов от максимально возможного заполнения зрительских мест.

2. Установить, что постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" применяется с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 2 апреля 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







