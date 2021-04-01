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Спин-офф "Теории Большого взрыва" про Шелдона продлен на три сезона

Новости
    01.04.2021, 13:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Не обязательный, но миленький спин-офф "Теории Большого взрыва" "Детство Шелдона" (или "Молодой Шелдон", Young Sheldon) от канала CBS продлен сразу на три сезона - по седьмой включительно. Об этом сообщает Deadline.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Шоу, к производству которого непосредственно имеет отношение Джим Парсонс, стартовало в 2017 году и имеет стабильно уверенные рейтинги.

В настоящее время выходит четвертый сезон: двенадцатая его серия увидит эфир как раз сегодня.

Юного Шелдона играет Иэн Армитедж ("Большая маленькая ложь"), его родителей - Зои Перри и Лэнс Барбер, брата и сестру-близнеца - Монтана Джордан и Реган Реворд соответственно. А знаменитую бабулю - Энни Поттс ("Охотники за привидениями", "Сумеречная зона").

Создатели - авторы TBBT Чак Лорри и Стивен Моларо.

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