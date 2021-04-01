Спин-офф "Теории Большого взрыва" про Шелдона продлен на три сезона

Не обязательный, но миленький спин-офф "Теории Большого взрыва" "Детство Шелдона" (или "Молодой Шелдон", Young Sheldon) от канала CBS продлен сразу на три сезона - по седьмой включительно. Об этом сообщает Deadline.

Шоу, к производству которого непосредственно имеет отношение Джим Парсонс, стартовало в 2017 году и имеет стабильно уверенные рейтинги.

В настоящее время выходит четвертый сезон: двенадцатая его серия увидит эфир как раз сегодня.

Юного Шелдона играет Иэн Армитедж ("Большая маленькая ложь"), его родителей - Зои Перри и Лэнс Барбер, брата и сестру-близнеца - Монтана Джордан и Реган Реворд соответственно. А знаменитую бабулю - Энни Поттс ("Охотники за привидениями", "Сумеречная зона").

Создатели - авторы TBBT Чак Лорри и Стивен Моларо.