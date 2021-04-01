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01.04.2021 12:22
Рубрика: Экономика

Столичное метро выставит пассажиру иск на миллион рублей

Текст: Ирина Рыбникова

В один миллион рублей может обойтись любопытному пассажиру шалость, учиненная им 30 марта на станции "Баррикадная". Спустившись ради интереса в тоннель, он поспособствовал тому, что движение на этом участке Таганско-Краснопресненской линии было остановлено.

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Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, из-за этой выходки сотрудникам метрополитена пришлось срочно отключать контактный рельс, пять поездов вовремя не доехали до конечной станции, а один вообще пришлось отменить. Теперь подземка намерена подать в отношении пассажира судебный иск стоимостью почти в миллион рублей. "Также мы обратимся в полицию и будем требовать уголовной ответственности за хулиганство", - заявили в дептрансе.

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