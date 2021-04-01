Стрельба в Калифорнии унесла жизни четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли, еще двое пострадали при стрельбе в американском городе Ориндж в штате Калифорния. Со ссылкой на данные полиции об этом сообщает телеканал MSNBC.

Инцидент произошел в бизнес-центре. К настоящему моменту ситуация стабилизировалась, угрозы населению нет, пишет ТАСС. Пострадавшие доставлены в больницу. Сообщается, что в их числе есть и ребенок.

Это уже третий случай стрельбы с большим количеством жертв за месяц. Так в средине марта в Атланте и ее пригороде было совершено несколько нападений на массажные салоны. 22 марта в перестрелке рядом с одним из супермаркетов в Боулдере, погибли десять человек, в том числе полицейский.