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01.04.2021 18:54
Рубрика: Спорт

Сучилов рассказал, что Цветков отдал ему медаль после гонки преследования

Текст: Артур Нанян

Биатлонист Семен Сучилов заявил, что Максим Цветков отдал ему бронзовую медаль чемпионата России после гонки преследования.

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По итогам соревнований Сучилов стал третьим, но жюри дисквалифицировало его за использование второго магазина вместо того, чтобы зарядить вручную по одному дополнительному патрону. В результате "бронза" перешла к Цветкову, но тот не стал вешать награду себе на шею.

По словам Сучилова, он допустил большую ошибку, взяв вторую обойму, в которой находились патроны. Россиянин признался: он нарушил правила.

"После церемонии награждения ко мне подошел Максим Цветков и сказал, что это моя медаль. Но да, я допустил ошибку на втором рубеже, взяв вторую обойму, в которой находились патроны. Соответственно, меня дисквалифицировали. Цветков совершил очень сильный поступок. Макс, спасибо тебе большое, у меня даже слеза прокатилась", - сказал Семен в сторис в Instagram.

Напоследок Сучилов добавил, что подарит медаль своей дочери Станиславе. "Она всегда за меня болеет. Неважно, плохо я бегу или хорошо", - подытожил биатлонист.

Спорт Биатлон

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