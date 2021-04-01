Сучилов рассказал, что Цветков отдал ему медаль после гонки преследования

Биатлонист Семен Сучилов заявил, что Максим Цветков отдал ему бронзовую медаль чемпионата России после гонки преследования.

По итогам соревнований Сучилов стал третьим, но жюри дисквалифицировало его за использование второго магазина вместо того, чтобы зарядить вручную по одному дополнительному патрону. В результате "бронза" перешла к Цветкову, но тот не стал вешать награду себе на шею.

По словам Сучилова, он допустил большую ошибку, взяв вторую обойму, в которой находились патроны. Россиянин признался: он нарушил правила.

"После церемонии награждения ко мне подошел Максим Цветков и сказал, что это моя медаль. Но да, я допустил ошибку на втором рубеже, взяв вторую обойму, в которой находились патроны. Соответственно, меня дисквалифицировали. Цветков совершил очень сильный поступок. Макс, спасибо тебе большое, у меня даже слеза прокатилась", - сказал Семен в сторис в Instagram.

Напоследок Сучилов добавил, что подарит медаль своей дочери Станиславе. "Она всегда за меня болеет. Неважно, плохо я бегу или хорошо", - подытожил биатлонист.