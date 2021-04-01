Татьяна Москалькова добилась изменений 45 федеральных законов

За 5 лет работы в должности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяна Москалькова инициировала и добилась изменений в 62 нормативных правовых актах, включая 45 федеральных законов.

- Принципиально важно не только защитить конкретного человека, но и системно решить проблему, с которой столкнулся он, а значит, могут столкнуться и другие люди, - сказала она в интервью "РГ". - Вот на это и направлена наша законотворческая работа - на создание механизмов упреждения нарушений прав человека.

В ряде случаев, отметила Татьяна Москалькова, ей приходилось обращаться непосредственно к президенту России.

- Например, я просила главу государства поручить разработать законопроект о праве осужденных на перевод в исправительное учреждение, расположенное ближе к месту жительства его родственников, - подчеркнула она. - Или о введении учета лиц, отнесенных к числу коренных малочисленных народов.

И сегодня уже родственники осужденных имеют законную возможность посещать своих близких, не тратя на это время и деньги, чтобы преодолеть огромные расстояния от места жительства до колонии.

Также разработан официальный реестр коренных малочисленных народов, который дал им возможность получать льготы, в том числе досрочный выход на пенсию, без каких-либо дополнительных бумаг и конфликтов.

Полностью интервью Татьяны Москальковой читайте в ближайшем выпуске "РГ"