Перезагрузка-2020

Татьяна Николаевна, вы представили президенту Российской Федерации доклад о защите прав человека в России в 2020 году. Доклад традиционный, но год уж очень необычный...

Татьяна Москалькова: Так оно и есть, 2020 год мы точно запомним, и не только пандемией. Весь год был так или иначе пронизан темой прав человека. Например, 75-летие Победы в самой жестокой и разрушительной войне за всю историю человечества, когда произошло самое чудовищное нарушение ключевых прав человека. Прежде всего - права на жизнь. Это было время, когда само понятие "права человека" было растоптано и уничтожено, превращено в пыль нацистским режимом и его союзниками. Тем более важно сохранять память о ней, не допускать попыток замалчивания, а уж тем более - фальсификации истории Великой Отечественной войны. Из других памятных дат - 75-летие образования ООН и 70-летие Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Очень хороший повод для всего мирового сообщества правозащитников внимательно посмотреть, не отходим ли мы от тех базовых принципов сосуществования, взаимоуважения, баланса, которые были заложены тогда. Существует ли в мире равенство, стало ли его больше, или, наоборот, разрыв между людьми и странами увеличился?

Полмиллиона прав для пандемии

Но это государственная защита от последствий пандемии, а что изменилось в работе омбудсмена? Люди не забыли об этом институте?

Татьяна Москалькова: Наоборот, с первых дней пандемии востребованность правозащиты не просто увеличилась, а увеличилась резко. Мы понимали, что так произойдет, и поэтому проактивно организовали специальную "горячую линию", расширили каналы поступления обращений. Их пришло около трех тысяч - крайне эмоциональных, наполненных тревогой, а порой и отчаянием. Особенно если дело касалось потери работы, невозможности вернуться на Родину из других стран из-за закрытых границ или, напротив, выехать из России к месту своего постоянного проживания. Были немалые сложности с обеспечением права детей-школьников на дистанционное образование, ведь у многих дома просто не было компьютеров для каждого ребенка. Кому-то требовалась срочная медицинская помощь. К лицам, находившимся под стражей, не допускали адвокатов - карантин… Мы столкнулись с валом самых горячих и сложных проблем.

При этом мы и сами выполняли предписание о самоизоляции, но ни на день не остановили работу по рассмотрению обращений граждан. И, конечно, выработали новые механизмы и инструменты защиты прав человека. Деятельность института Уполномоченного по правам человека пришлось в буквальном смысле перезагружать. Личный прием вели по видео-конференц-связи, переписка шла в основном по электронной почте. Результат не замедлил ждать: мы добились восстановления прав свыше 5 тысяч человек. И это только по обращениям, поступившим на "горячую линию". Тысячу раз хочется сказать спасибо госорганам, которые моментально реагировали на мои "сигналы SOS", ходатайства, обращения.

Пришлось разбираться и со случаями неправомерного привлечения людей к административной ответственности за нарушение карантинных мер. Так, одной заявительнице было выдано предписание об изоляции на 14 дней, которое она соблюдала. Однако ее не предупредили о необходимости установить приложение "Социальный мониторинг". По истечении указанного времени больничный лист был закрыт, но, несмотря на это, на женщину было наложено два административных штрафа. В результате нам удалось убедить компетентные органы отменить несправедливые постановления о назначении административных наказаний, прекратить производство по данным делам.

Или другой пример. В июне 2020 года на "горячую линию" поступило обращение от сестер, оставшихся без попечения родителей. В марте 2020 года их мать скончалась, органы опеки и попечительства передали их под опеку бабушке. Между тем спустя 2 месяца сестрам и их попечителю так и не предоставили гарантированные государством социальные выплаты. К тому времени у семьи не было денег даже на покупку продуктов питания и одежды для несовершеннолетних. Мы исправили ситуацию: из краевого бюджета на лицевой счет бабушки стали ежемесячно перечисляться денежные средства на содержание внучек. Кроме того, им была назначена пенсия по потере кормильца.

И таких примеров могу привести множество.

Скольким людям удалось помочь в 2020 году?

Татьяна Москалькова: Если брать и частные обращения, и случаи, когда по одному обращению оказывалась помощь сразу многим людям, например, всем жильцам аварийного дома или всем пациентам больницы, - в юриспруденции это называют "неопределенный круг лиц" - то мы помогли отстоять свои права почти 500 тысячам граждан.

Например, к нам на "горячую линию" обратились пациенты ГУЗ "Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1" с жалобой на нарушение санитарных требований и условий содержания в нем, в том числе на ненадлежащее питание. Внимательно изучив ситуацию, я направила обращение в Роспотребнадзор. На основании этого обращения было проведено административное расследование, возбуждены дела об административном правонарушении в отношении ряда должностных лиц. В результате удалось восстановить права более 500 пациентов этого медицинского учреждения.

Каждый случай нарушения прав человека имеет свою историю и не похож на другие. Так, ко мне обратился житель г. Нововоронежа, один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Еще в 2007 году он должен был получить квартиру за счет средств администрации Воронежской области, но не мог этого добиться больше 10 лет.

Когда я разобралась в сути жалобы, подключили Минюст России, Минстрой России, ФССП России, другие ведомства. Результатом наших общих усилий стало решение Нововоронежской городской Думы о выделении дополнительных бюджетных средств на эти цели. Спустя долгие годы заявитель наконец-то получил квартиру по договору социального найма.

Если брать и частные обращения, и общие, например, жильцов аварийного дома или пациентов больницы, то мы помогли отстоять права почти 500 тысячам граждан

Хорошо помню историю жителя Кемеровской области, который, несмотря на наличие у него тяжелых заболеваний и двух перенесенных операций, был взят под стражу и в течение трех месяцев содержался в следственном изоляторе, из-за чего состояние его здоровья резко ухудшилось. Я направила обращение в адрес председателя Центрального районного суда г. Кемерово с просьбой проявить милосердие, гуманизм и рассмотреть возможность изменения меры пресечения на не связанную с лишением свободы. Рада, что мои аргументы были услышаны и судом принято решение о замене меры пресечения на домашний арест.

Обращения поступали самые разные, но работая с ними, мы всегда помним о своей ответственности: ведь за каждым обращением стоят живые судьбы людей, их горе и страдания, годы мытарств по разным инстанциям в поисках истины и справедливости. Вместе с региональными уполномоченными по правам человека и сотрудниками рабочего аппарата - командой профессионалов и сподвижников благодаря достаточно обширному инструментарию, предоставленному Уполномоченному Федеральным конституционным законом "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", по каждому обращению проводилась большая кропотливая работа. В случае установления нарушений прав человека использовались все возможности, чтобы их устранить и восстановить справедливость.

Татьяна Москалькова: Каждый случай нарушения прав человека не похож на другие. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Как поменять 45 законов

В 2020-м было труднее защищать права человека?

Татьяна Москалькова: Не труднее. Мы защищали их активнее. Изобретательнее. Мы убедились, что правозащитный инструментарий под влиянием обстоятельств не должен слабеть - он может только укрепляться. Пусть даже в условиях почти непреодолимой силы.

Это было нелегко, потому что многие законодательные акты в новых условиях ковидного года просто морально устарели и перестали отвечать современным требованиям. Как, например, Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Законных норм, регулирующих правоотношения в условиях ограничительных мер, у нас, в общем, не было. Надо было разрабатывать свои предложения и рекомендации госорганам, исходя из того, что продиктовали нам конкретные жизненные ситуации, в которых нам приходилось принимать решения. Таких предложений мы подготовили почти 50, они учтены в 13 федеральных законах и 4 подзаконных актах.

Необходимо отметить, что благодаря изменениям, внесенным в регламенты палат Федерального Собрания РФ в 2017 году при поддержке их председателей - В.И. Матвиенко и В.В. Володина, впервые была введена совершенно новая процедура рассмотрения доклада и рекомендаций к нему, которая позволила поднять эффективность их реализации. Принципиальное значение здесь конечно же играют и поручения президента Российской Федерации, которые даются ежегодно правительству Российской Федерации и органам власти регионов по рассмотрению содержащихся в докладе рекомендаций.

Всего же за 5 лет моей работы в должности Уполномоченного мы инициировали и добились изменений в 62 нормативных правовых актах, включая 45 федеральных законов. Принципиально важно не только защитить конкретного человека, но и системно решить проблему, с которой столкнулся он, а значит, могут столкнуться и другие люди. Вот на это и направлена наша законотворческая работа - на создание механизмов упреждения нарушений прав человека.

В ряде случаев приходилось обращаться непосредственно к президенту Российской Федерации В.В. Путину. Например, я просила главу государства поручить разработать законопроект о праве осужденных на перевод в исправительное учреждение, расположенное ближе к месту жительства его родственников, или о введении учета лиц, отнесенных к числу коренных малочисленных народов.

Что удалось изменить в законах и как они помогли людям?

Татьяна Москалькова: По тем законам, которые названы выше, в первом случае - родственники осужденных получили возможность посещать своих близких, не тратя на это время и деньги, чтобы преодолеть огромные расстояния от места жительства до колонии. По второму создан официальный реестр КМН, который дал им возможность получать льготы, в т.ч. досрочный выход на пенсию, без каких-либо дополнительных бумаг и конфликтов. Введен зачет времени содержания под стражей до вступления в силу приговора суда. Установлены гарантии защиты прав добросовестных покупателей недвижимости.

Удалось решить одну из главных задач, которая стояла передо мной как перед федеральным омбудсменом несколько лет, - подвести деятельность региональных уполномоченных под прочную, единую законодательную основу.

Благодаря личному участию Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко и Председателя Государственной Думы В.В. Володина принят пакет нормативных актов, направленных на укрепление правового статуса уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, над которым вместе с палатами Федерального Собрания Российской Федерации мы работали с 2016 года. Его основой стал Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", в котором впервые в отечественной истории правозащиты определено функциональное назначение региональных уполномоченных, закреплены единые стандарты их организации и деятельности, что крайне важно для создания равных возможностей каждому человеку в доступе к механизмам защиты прав и свобод.

Татьяна Николаевна, с каким настроением вы входите в новый правозащитный год?

Татьяна Москалькова: Много, еще очень много нужно сделать, чтобы меньше было несправедливости, неверных решений, калечащих судьбы. Мы наработали огромный опыт взаимодействия общества и государства. Его нужно наращивать.

В новый, как вы говорите, правозащитный год мы входим и с чувством удовлетворения и гордости за оказанную помощь людям: за пять лет положительных решений по обращениям стало в 6 раз больше.

За успешно развивающийся Научно-образовательный центр по правам человека. За успехи в расширении международного сотрудничества, особенно в рамках Евразийского альянса омбудсменов. За реализацию 12 правопросветительских проектов. За новые технические возможности, которые мы получили благодаря Дому прав человека - в период действия ограничительных мер они сыграли неоценимую роль. За выросший профессионализм госслужащих Аппарата Уполномоченного. Но главное, с чувством гордости за нашу страну, которая "своих не бросает", борется за каждого российского гражданина даже в чужой стране.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Елена Яковлева

Коротко

Что сделано в 2020 году

1. Уполномоченному поступило 44 087 обращений (за 2019 год - 38 328), из них 1910 (4,3 проц.) - коллективных. В ходе личных приемов граждан принято более 3,8 тыс. человек. На "горячую линию аппарата омбудсмена поступило свыше 10 тыс. звонков.

На первом месте по количеству обращений - права граждан в сфере уголовного судопроизводства, на втором - права лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. На третьем - вопросы соблюдения и защиты жилищных прав, на четвертом - права граждан в сфере социального обеспечения. Увеличилось количество обращений, связанных с трудоустройством и занятостью населения.

2. Удалось помочь труженикам 18 предприятий, жильцам 21 аварийного дома, жителям населенных пунктов с неблагоприятной экологией в Воронежской, Ульяновской, Архангельской областях, Республике Башкортостан и др.

3. Прошла IV Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов", в которой приняли участие более 80 человек из 18 государств, представители 6 международных организаций.

4. Проведены встречи с Генеральным секретарем Совета Европы М. Пейчинович-Бурич, Комиссаром Совета Европы по правам человека Д. Миятович.

5. Реализовано 12 масштабных правопросветительских проектов - от Всероссийского единого урока по правам человека (27 млн студентов и школьников) до церемонии "Спешите делать добро", магистерской программы "Права человека", "Правозащитного диктанта" и многих других.

Удачные примеры

1. Вернули зарплату

В результате обращения Уполномоченного по правам человека в РФ в прокуратуру Амурской области работникам Амурского газоперерабатывающего завода было возвращено 14,5 млн рублей, неправомерно удержанных из их зарплаты. Оказано содействие в защите прав 1236 тружеников.

2. Вернули в школу

Учащихся первого класса МБОУ "Ангоянская средняя общеобразовательная школа" в Республике Бурятия вернули в классы для обучения в очном режиме после обращения родителей к омбудсмену и обращения омбудсмена в Министерство образования и науки Республики Бурятия.

3. Вернули в Россию

Более 2000 россиян вернулись из Таиланда при участии Уполномоченного.

4. Помогли вернуться на родину

12 000 иностранцев вернулись в Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан после обращения российского омбудсмена к своим коллегам в этих странах и к руководству РЖД за помощью в транспортировке людей.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Елена Яковлева

Компетентно

Главные итоги работы омбудсмена за 5 лет

1. Оказано содействие в восстановлении прав 1,5 млн граждан.

2. Рассмотрено 205 503 обращения, в том числе 11 102 коллективных. Принято лично более 20 тысяч граждан.

3. Более 2500 человек получили квартиры и социальные выплаты на приобретение жилья.

4. Создана программа помощи "валютным ипотечникам", оказавшимся в сложной финансовой ситуации, выделено дополнительно 2 млрд руб. для оказания помощи заемщикам по 21 905 ипотечным жилищным кредитам.

5. Переселены 1238 семей с территории комплекса Байконур.

6. В отношении 25 тысяч граждан устранены нарушения в сфере ЖКХ.

7. Защищены трудовые права более 70 тыс. работников.

8. Возвращена задолженность по зарплате граждан на сумму более 1,3 млрд руб.

9. По ходатайству омбудсмена 171 должностное лицо привлечено к административной и 386 к дисциплинарной ответственности.

10. Внесено 1400 требований и представлений об устранении нарушений закона.

11. Предложения Уполномоченного учтены в 62 принятых нормативных правовых актах, включая 45 федеральных законов.

12. Восстановлены права 4790 потерпевших и 517 подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. Изменены приговоры или прекращено уголовное в отношении 33 лиц.

13. Благодаря омбудсмену были освобождены Кирилл Вышинский, Мария Бутина, Иван Голунов.

14. Омбудсмен участвовала в российско-украинском обмене заключенными, в Россию в 2019 году вернулось 35 граждан, в 2018 году состоялся обмен российскими и украинскими рыбаками рыболовецкого судна "Норд" и судна "ЯМК-0041".

15. Создан Евразийский альянс омбудсменов - новая дискуссионная площадка по обмену опытом.

16. Создан Научно-образовательный центр по правам человека.

17. В учебные программы вузов интегрирован образовательный модуль "Права человека".