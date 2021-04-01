Перезагрузка-2020
Татьяна Николаевна, вы представили президенту Российской Федерации доклад о защите прав человека в России в 2020 году. Доклад традиционный, но год уж очень необычный...
Татьяна Москалькова: Так оно и есть, 2020 год мы точно запомним, и не только пандемией. Весь год был так или иначе пронизан темой прав человека. Например, 75-летие Победы в самой жестокой и разрушительной войне за всю историю человечества, когда произошло самое чудовищное нарушение ключевых прав человека. Прежде всего - права на жизнь. Это было время, когда само понятие "права человека" было растоптано и уничтожено, превращено в пыль нацистским режимом и его союзниками. Тем более важно сохранять память о ней, не допускать попыток замалчивания, а уж тем более - фальсификации истории Великой Отечественной войны. Из других памятных дат - 75-летие образования ООН и 70-летие Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Очень хороший повод для всего мирового сообщества правозащитников внимательно посмотреть, не отходим ли мы от тех базовых принципов сосуществования, взаимоуважения, баланса, которые были заложены тогда. Существует ли в мире равенство, стало ли его больше, или, наоборот, разрыв между людьми и странами увеличился?
Полмиллиона прав для пандемии
Но это государственная защита от последствий пандемии, а что изменилось в работе омбудсмена? Люди не забыли об этом институте?
Татьяна Москалькова: Наоборот, с первых дней пандемии востребованность правозащиты не просто увеличилась, а увеличилась резко. Мы понимали, что так произойдет, и поэтому проактивно организовали специальную "горячую линию", расширили каналы поступления обращений. Их пришло около трех тысяч - крайне эмоциональных, наполненных тревогой, а порой и отчаянием. Особенно если дело касалось потери работы, невозможности вернуться на Родину из других стран из-за закрытых границ или, напротив, выехать из России к месту своего постоянного проживания. Были немалые сложности с обеспечением права детей-школьников на дистанционное образование, ведь у многих дома просто не было компьютеров для каждого ребенка. Кому-то требовалась срочная медицинская помощь. К лицам, находившимся под стражей, не допускали адвокатов - карантин… Мы столкнулись с валом самых горячих и сложных проблем.
При этом мы и сами выполняли предписание о самоизоляции, но ни на день не остановили работу по рассмотрению обращений граждан. И, конечно, выработали новые механизмы и инструменты защиты прав человека. Деятельность института Уполномоченного по правам человека пришлось в буквальном смысле перезагружать. Личный прием вели по видео-конференц-связи, переписка шла в основном по электронной почте. Результат не замедлил ждать: мы добились восстановления прав свыше 5 тысяч человек. И это только по обращениям, поступившим на "горячую линию". Тысячу раз хочется сказать спасибо госорганам, которые моментально реагировали на мои "сигналы SOS", ходатайства, обращения.
Пришлось разбираться и со случаями неправомерного привлечения людей к административной ответственности за нарушение карантинных мер. Так, одной заявительнице было выдано предписание об изоляции на 14 дней, которое она соблюдала. Однако ее не предупредили о необходимости установить приложение "Социальный мониторинг". По истечении указанного времени больничный лист был закрыт, но, несмотря на это, на женщину было наложено два административных штрафа. В результате нам удалось убедить компетентные органы отменить несправедливые постановления о назначении административных наказаний, прекратить производство по данным делам.
Или другой пример. В июне 2020 года на "горячую линию" поступило обращение от сестер, оставшихся без попечения родителей. В марте 2020 года их мать скончалась, органы опеки и попечительства передали их под опеку бабушке. Между тем спустя 2 месяца сестрам и их попечителю так и не предоставили гарантированные государством социальные выплаты. К тому времени у семьи не было денег даже на покупку продуктов питания и одежды для несовершеннолетних. Мы исправили ситуацию: из краевого бюджета на лицевой счет бабушки стали ежемесячно перечисляться денежные средства на содержание внучек. Кроме того, им была назначена пенсия по потере кормильца.
И таких примеров могу привести множество.
Скольким людям удалось помочь в 2020 году?
Татьяна Москалькова: Если брать и частные обращения, и случаи, когда по одному обращению оказывалась помощь сразу многим людям, например, всем жильцам аварийного дома или всем пациентам больницы, - в юриспруденции это называют "неопределенный круг лиц" - то мы помогли отстоять свои права почти 500 тысячам граждан.
Например, к нам на "горячую линию" обратились пациенты ГУЗ "Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1" с жалобой на нарушение санитарных требований и условий содержания в нем, в том числе на ненадлежащее питание. Внимательно изучив ситуацию, я направила обращение в Роспотребнадзор. На основании этого обращения было проведено административное расследование, возбуждены дела об административном правонарушении в отношении ряда должностных лиц. В результате удалось восстановить права более 500 пациентов этого медицинского учреждения.
Каждый случай нарушения прав человека имеет свою историю и не похож на другие. Так, ко мне обратился житель г. Нововоронежа, один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Еще в 2007 году он должен был получить квартиру за счет средств администрации Воронежской области, но не мог этого добиться больше 10 лет.
Когда я разобралась в сути жалобы, подключили Минюст России, Минстрой России, ФССП России, другие ведомства. Результатом наших общих усилий стало решение Нововоронежской городской Думы о выделении дополнительных бюджетных средств на эти цели. Спустя долгие годы заявитель наконец-то получил квартиру по договору социального найма.
Хорошо помню историю жителя Кемеровской области, который, несмотря на наличие у него тяжелых заболеваний и двух перенесенных операций, был взят под стражу и в течение трех месяцев содержался в следственном изоляторе, из-за чего состояние его здоровья резко ухудшилось. Я направила обращение в адрес председателя Центрального районного суда г. Кемерово с просьбой проявить милосердие, гуманизм и рассмотреть возможность изменения меры пресечения на не связанную с лишением свободы. Рада, что мои аргументы были услышаны и судом принято решение о замене меры пресечения на домашний арест.
Обращения поступали самые разные, но работая с ними, мы всегда помним о своей ответственности: ведь за каждым обращением стоят живые судьбы людей, их горе и страдания, годы мытарств по разным инстанциям в поисках истины и справедливости. Вместе с региональными уполномоченными по правам человека и сотрудниками рабочего аппарата - командой профессионалов и сподвижников благодаря достаточно обширному инструментарию, предоставленному Уполномоченному Федеральным конституционным законом "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", по каждому обращению проводилась большая кропотливая работа. В случае установления нарушений прав человека использовались все возможности, чтобы их устранить и восстановить справедливость.
Как поменять 45 законов
В 2020-м было труднее защищать права человека?
Татьяна Москалькова: Не труднее. Мы защищали их активнее. Изобретательнее. Мы убедились, что правозащитный инструментарий под влиянием обстоятельств не должен слабеть - он может только укрепляться. Пусть даже в условиях почти непреодолимой силы.
Это было нелегко, потому что многие законодательные акты в новых условиях ковидного года просто морально устарели и перестали отвечать современным требованиям. Как, например, Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Законных норм, регулирующих правоотношения в условиях ограничительных мер, у нас, в общем, не было. Надо было разрабатывать свои предложения и рекомендации госорганам, исходя из того, что продиктовали нам конкретные жизненные ситуации, в которых нам приходилось принимать решения. Таких предложений мы подготовили почти 50, они учтены в 13 федеральных законах и 4 подзаконных актах.
Необходимо отметить, что благодаря изменениям, внесенным в регламенты палат Федерального Собрания РФ в 2017 году при поддержке их председателей - В.И. Матвиенко и В.В. Володина, впервые была введена совершенно новая процедура рассмотрения доклада и рекомендаций к нему, которая позволила поднять эффективность их реализации. Принципиальное значение здесь конечно же играют и поручения президента Российской Федерации, которые даются ежегодно правительству Российской Федерации и органам власти регионов по рассмотрению содержащихся в докладе рекомендаций.
Всего же за 5 лет моей работы в должности Уполномоченного мы инициировали и добились изменений в 62 нормативных правовых актах, включая 45 федеральных законов. Принципиально важно не только защитить конкретного человека, но и системно решить проблему, с которой столкнулся он, а значит, могут столкнуться и другие люди. Вот на это и направлена наша законотворческая работа - на создание механизмов упреждения нарушений прав человека.
В ряде случаев приходилось обращаться непосредственно к президенту Российской Федерации В.В. Путину. Например, я просила главу государства поручить разработать законопроект о праве осужденных на перевод в исправительное учреждение, расположенное ближе к месту жительства его родственников, или о введении учета лиц, отнесенных к числу коренных малочисленных народов.
Что удалось изменить в законах и как они помогли людям?
Татьяна Москалькова: По тем законам, которые названы выше, в первом случае - родственники осужденных получили возможность посещать своих близких, не тратя на это время и деньги, чтобы преодолеть огромные расстояния от места жительства до колонии. По второму создан официальный реестр КМН, который дал им возможность получать льготы, в т.ч. досрочный выход на пенсию, без каких-либо дополнительных бумаг и конфликтов. Введен зачет времени содержания под стражей до вступления в силу приговора суда. Установлены гарантии защиты прав добросовестных покупателей недвижимости.
Удалось решить одну из главных задач, которая стояла передо мной как перед федеральным омбудсменом несколько лет, - подвести деятельность региональных уполномоченных под прочную, единую законодательную основу.
Благодаря личному участию Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко и Председателя Государственной Думы В.В. Володина принят пакет нормативных актов, направленных на укрепление правового статуса уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, над которым вместе с палатами Федерального Собрания Российской Федерации мы работали с 2016 года. Его основой стал Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", в котором впервые в отечественной истории правозащиты определено функциональное назначение региональных уполномоченных, закреплены единые стандарты их организации и деятельности, что крайне важно для создания равных возможностей каждому человеку в доступе к механизмам защиты прав и свобод.
Татьяна Николаевна, с каким настроением вы входите в новый правозащитный год?
Татьяна Москалькова: Много, еще очень много нужно сделать, чтобы меньше было несправедливости, неверных решений, калечащих судьбы. Мы наработали огромный опыт взаимодействия общества и государства. Его нужно наращивать.
В новый, как вы говорите, правозащитный год мы входим и с чувством удовлетворения и гордости за оказанную помощь людям: за пять лет положительных решений по обращениям стало в 6 раз больше.
За успешно развивающийся Научно-образовательный центр по правам человека. За успехи в расширении международного сотрудничества, особенно в рамках Евразийского альянса омбудсменов. За реализацию 12 правопросветительских проектов. За новые технические возможности, которые мы получили благодаря Дому прав человека - в период действия ограничительных мер они сыграли неоценимую роль. За выросший профессионализм госслужащих Аппарата Уполномоченного. Но главное, с чувством гордости за нашу страну, которая "своих не бросает", борется за каждого российского гражданина даже в чужой стране.
Что сделано в 2020 году
1. Уполномоченному поступило 44 087 обращений (за 2019 год - 38 328), из них 1910 (4,3 проц.) - коллективных. В ходе личных приемов граждан принято более 3,8 тыс. человек. На "горячую линию аппарата омбудсмена поступило свыше 10 тыс. звонков.
На первом месте по количеству обращений - права граждан в сфере уголовного судопроизводства, на втором - права лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. На третьем - вопросы соблюдения и защиты жилищных прав, на четвертом - права граждан в сфере социального обеспечения. Увеличилось количество обращений, связанных с трудоустройством и занятостью населения.
2. Удалось помочь труженикам 18 предприятий, жильцам 21 аварийного дома, жителям населенных пунктов с неблагоприятной экологией в Воронежской, Ульяновской, Архангельской областях, Республике Башкортостан и др.
3. Прошла IV Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов", в которой приняли участие более 80 человек из 18 государств, представители 6 международных организаций.
4. Проведены встречи с Генеральным секретарем Совета Европы М. Пейчинович-Бурич, Комиссаром Совета Европы по правам человека Д. Миятович.
5. Реализовано 12 масштабных правопросветительских проектов - от Всероссийского единого урока по правам человека (27 млн студентов и школьников) до церемонии "Спешите делать добро", магистерской программы "Права человека", "Правозащитного диктанта" и многих других.
1. Вернули зарплату
В результате обращения Уполномоченного по правам человека в РФ в прокуратуру Амурской области работникам Амурского газоперерабатывающего завода было возвращено 14,5 млн рублей, неправомерно удержанных из их зарплаты. Оказано содействие в защите прав 1236 тружеников.
2. Вернули в школу
Учащихся первого класса МБОУ "Ангоянская средняя общеобразовательная школа" в Республике Бурятия вернули в классы для обучения в очном режиме после обращения родителей к омбудсмену и обращения омбудсмена в Министерство образования и науки Республики Бурятия.
3. Вернули в Россию
Более 2000 россиян вернулись из Таиланда при участии Уполномоченного.
4. Помогли вернуться на родину
12 000 иностранцев вернулись в Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан после обращения российского омбудсмена к своим коллегам в этих странах и к руководству РЖД за помощью в транспортировке людей.
Главные итоги работы омбудсмена за 5 лет
1. Оказано содействие в восстановлении прав 1,5 млн граждан.
2. Рассмотрено 205 503 обращения, в том числе 11 102 коллективных. Принято лично более 20 тысяч граждан.
3. Более 2500 человек получили квартиры и социальные выплаты на приобретение жилья.
4. Создана программа помощи "валютным ипотечникам", оказавшимся в сложной финансовой ситуации, выделено дополнительно 2 млрд руб. для оказания помощи заемщикам по 21 905 ипотечным жилищным кредитам.
5. Переселены 1238 семей с территории комплекса Байконур.
6. В отношении 25 тысяч граждан устранены нарушения в сфере ЖКХ.
7. Защищены трудовые права более 70 тыс. работников.
8. Возвращена задолженность по зарплате граждан на сумму более 1,3 млрд руб.
9. По ходатайству омбудсмена 171 должностное лицо привлечено к административной и 386 к дисциплинарной ответственности.
10. Внесено 1400 требований и представлений об устранении нарушений закона.
11. Предложения Уполномоченного учтены в 62 принятых нормативных правовых актах, включая 45 федеральных законов.
12. Восстановлены права 4790 потерпевших и 517 подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. Изменены приговоры или прекращено уголовное в отношении 33 лиц.
13. Благодаря омбудсмену были освобождены Кирилл Вышинский, Мария Бутина, Иван Голунов.
14. Омбудсмен участвовала в российско-украинском обмене заключенными, в Россию в 2019 году вернулось 35 граждан, в 2018 году состоялся обмен российскими и украинскими рыбаками рыболовецкого судна "Норд" и судна "ЯМК-0041".
15. Создан Евразийский альянс омбудсменов - новая дискуссионная площадка по обмену опытом.
16. Создан Научно-образовательный центр по правам человека.
17. В учебные программы вузов интегрирован образовательный модуль "Права человека".
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2020 год
Вступительное слово
2020 год навсегда войдет в историю событиями непреходящего значения как для России, так и для всего мирового сообщества: коренные изменения Конституции Российской Федерации, направленные на укрепление гарантий социальных прав граждан, суверенитета и основных ценностей нашего государства и общества, 75-летие окончания Второй мировой войны и Великой Отечественной войны - самой разрушительной и жестокой за все время существования человечества, наиболее масштабной по нарушению прав человека, когда само понятие "права человека" было растоптано и уничтожено (превращено в пыль), 75-летие образования ООН и 70-летие принятия Конвенции о защите прав человека и основных свобод. И, конечно же, этот год останется в памяти миллиардов людей нашей планеты как год пандемии COVID-19, борьбы за спасение людей от заражения коронавирусом, изменения привычного образа жизни, переформатирования сознания и всех систем общественного бытия, а также механизмов и инструментариев соблюдения и защиты прав человека и гражданина.
Эти события в значительной степени детерминировали перезагрузку и всей деятельности института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (далее - Уполномоченный) и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации (далее - региональные уполномоченные или уполномоченные в субъектах Российской Федерации), включая формы и контент работы.
В представляемом докладе изложены взгляды Уполномоченного на ситуацию с правами человека в России и в мире в системе координат современных реалий, в концентрированном виде показаны проблемы на правочеловеческом треке и представлены возможные пути их решения, подводятся итоги работы за нелегкий и во многом судьбоносный 2020 год.
Общее падение уровня жизни, увеличение безработицы, сложности передвижения и публичного выражения своих прав, цифровое неравенство и сужение личного пространства - все это стало реалиями сегодняшнего дня. Особенно тяжело эти обстоятельства отразились на наиболее уязвимых слоях населения: людях старшего поколения, многодетных семьях, инвалидах и других.
В условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией в нашей стране была по сути создана принципиально новая система прав на социально- экономическую поддержку, которую установило государство для широких слоев населения на время пандемии и в посткарантинный период: отсрочки по налогам, кредитам и страховым взносам, льготные кредиты, арендные каникулы, мораторий на банкротство, социальная поддержка семей с детьми и тех, кто потерял работу, субъектов малого и среднего предпринимательства, застройщиков и туроператоров, смягчение требований в лицензировании и в иных разрешительных процедурах, освобождение от штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ, страховые и стимулирующие выплаты медицинским работникам и гражданам, принявшим на патронаж инвалидов и престарелых людей, отмена оформления специального продления патентов, разрешений на временное проживание и других документов, легализующих нахождение иностранных граждан на территории России, и многие другие.
Острая востребованность в помощи института государственной правозащиты человека стала ощущаться с первых дней пандемии. На специально организованную горячую линию и по электронной почте в этот период к нам поступило около трех тысяч обращений. Они были крайне эмоциональными, наполненными тревогой, а порой и отчаяньем. Особенно когда дело касалось потери работы, невозможности вернуться на Родину из других стран из- за закрытых границ или, напротив, выехать с территории России к месту постоянного проживания и воссоединиться с семьей, сложностей в обеспечении для детей- школьников дистанционного обучения ввиду отсутствия в доме компьютеров для каждого ребенка, оказания срочной медицинской помощи, недопусков адвокатов к лицам, находившимся под стражей, и т.д.
Несмотря на то что сотрудники Аппарата Уполномоченного также перешли на дистанционную форму работы, выполняя предписания о самоизоляции, рассмотрение и принятие мер по обращениям граждан не останавливались ни на один день. По видео- конференц- связи велся личный прием, большая доля переписки стала осуществляться по электронной почте. В результате удалось добиться восстановления прав свыше 5 тыс. человек только по обращениям, поступившим на горячую линию.
В таком же режиме трудились и региональные уполномоченные. Они проводили масштабную работу по соблюдению и защите прав человека в условиях стремительного распространения COVID-инфекции. Укрепление взаимодействия между уполномоченными позволило не только не снизить результативность в решении вопросов по оказанию помощи людям в защите прав, но и, напротив, улучшить эти результаты.
Всего в 2020 году удалось оказать содействие в защите прав по 1701 обращению 6492 гражданам. А вместе с неопределенным кругом лиц, т.е. когда, например, по одному обращению оказывалась помощь всем жильцам аварийного дома или целой группе лиц, содержащихся в лечебном учреждении, доме ветеранов, психоневрологическом интернате и т.д. - около 500 тыс. гражданам.
На этом фоне проявились морально устаревшие, не отвечающие современным потребностям законодательные акты, как, например, Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", а также отсутствие в законах и подзаконных актах норм, регулирующих правоотношения в условиях ограничительных мер, вводимых в связи с пандемией или другой чрезвычайной ситуацией. В настоящем докладе содержатся предложения и рекомендации государственным органам по этому поводу, сформулированные на основе примеров конкретных жизненных ситуаций, которые нам пришлось разрешать в наиболее острые фазы действия режимов ограничительных мер.
Кроме того, нам удалось, как представляется, не снизить темпы в работе и по другим направлениям: в области международного сотрудничества, правового просвещения, законотворчества и координации деятельности региональных уполномоченных.
В непростых условиях, под натиском угроз современности обязанностью всех демократических сил является укрепление правозащитного инструментария как на международном, так и на национальном уровнях. Этим целям была подчинена и деятельность Уполномоченного, направленная на развитие форм правозащитной дипломатии, консолидацию национальных институтов защиты прав человека на двусторонней и многосторонней основах. Нами была организована и проведена IV Международная научно- практическая конференция "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов", в работе которой приняли участие более 80 человек, среди которых зарубежные омбудсмены из 18 государств, представители 6 международных организаций, 2 заседания Евразийского Альянса Омбудсменов (в апреле 2020 года, посвященное 75-летию победы в Великой Отечественной войне, и в ноябре 2020 года - по вопросам защиты прав человека в условиях COVID-19), подписан меморандум о сотрудничестве с омбудсменом Катара, проведены встречи с Генеральным секретарем Совета Европы М. Пейчинович-Бурич, Комиссаром Совета Европы по правам человека Д. Миятович.
На правопросветительском направлении были проведены все без исключения традиционные мероприятия. Реализовано 12 масштабных правопросветительских проектов. Среди них: Всероссийский единый урок по правам человека, охвативший впервые студентов вузов; интерактивный просветительский проект "Школа правозащитников: учиться и действовать"; Всероссийский социально-ориентированный проект "Правовой марафон для пенсионеров"; Всероссийский конкурс "Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты"; в интернет- формате впервые был запущен "Правозащитный диктант" для студентов вузов и другие. В дека бре 2020 года состоялась очередная церемония награждения медалью Уполномоченного "Спешите делать добро".
Законотворческая активность в 2020 году была ознаменована не только изменениями в Конституцию Российской Федерации, о которых говорилось в первых строках вступительного слова, но и принятием многочисленных законов, направленных на укрепление гарантий прав граждан буквально во всех сегментах общественной жизни.
Продолжала развиваться и укрепляться правоприменительная практика института региональных уполномоченных, осуществлялись ротации омбудсменов в субъектах Российской Федерации, которым предшествовала процедура согласования соответствующих кандидатов на эту должность. Был проведен Всероссийский координационный совет по вопросам защиты прав граждан в условиях пандемии.
2020 год позволяет подвести и итоги моей пятилетней работы в должности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Еще придет время более объемному и глубокому по содержанию описанию этого непростого, но, как представляется, вполне результативного периода в истории института Уполномоченного и, конечно же, моей жизни.
Если же говорить о прошедшей пятилетке прав человека в самом сжатом виде, языком цифр и юридических фактов, то следует отметить, что за это время к нам поступило свыше 200 тыс. обращений, более 20 тыс. граждан пришли на личный прием.
Пройден огромный путь по укреплению системы реальной защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе с помощью использования новых механизмов. Мы всегда помним, что за каждым обращением стоят судьбы людей, горе и страдания, годы мытарств по разным инстанциям в поисках истины и справедливости.
Вместе с сотрудниками рабочего аппарата - командой профессионалов и сподвижников благодаря достаточно обширному инструментарию, предоставленному Уполномоченному Федеральным конституционным законом "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", по каждому обращению проводилась большая кропотливая работа. В случае установления нарушений прав человека использовались все возможности, чтобы их устранить и восстановить справедливость.
В общей сложности за прошедшие 5 лет Аппарат Уполномоченного оказал содействие более чем миллиону граждан, в том числе по резонансным делам. В частности, речь идет об освобождении К. Вышинского, М. Бутиной, И. Голунова и других.
Высшей наградой за эту работу являются благодарности людей, которым удалось помочь на основе конструктивного взаимодействия с компетентными органами. Например, от российских моряков, освобожденных из пиратского плена в Нигерии, от эвенков, проживающих на Байкале, в связи с отменой им запрета на вылов омуля, от 6 тыс. строителей космодрома "Восточный", которым была погашена задолженность по заработной плате, от членов экипажа судна "Норд", более полугода удерживаемых на Украине без малейших на то оснований, от жителя села Ворга в Смоленской области (в отношении него отменили незаконный отказ в регистрации кандидатом в районные депутаты), от чернобыльца, наконец получившего квартиру, и многих других.
Наряду с рассмотрением обращений граждан непрерывно осуществлялась работа по совершенствованию законодательства, итогом которой становились решение системных правовых проблем и закрепление механизмов упреждения нарушений и защиты прав неограниченного круга лиц. Установление права осужденных на перевод в исправительное учреждение вблизи места жительства или места жительства их родственников; введение зачета времени содержания под стражей до вступления в силу приговора суда при определении срока отбывания наказания в виде лишения свободы; установление гарантий защиты прав добросовестных приобретателей недвижимости; определение порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, - вот лишь некоторые результаты законопроектной работы, в которой институт Уполномоченного принял непосредственное участие. Нередко такая деятельность требовала многолетних совместных усилий с органами государственной власти, научным и правозащитным сообществами.
Удалось решить одну из главных задач, которая стояла передо мной как перед федеральным омбудсменом несколько лет, - подвести деятельность региональных уполномоченных под прочную, единую законодательную основу.
Принят пакет нормативных актов, направленных на укрепление правового статуса уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, над которым вместе с палатами Федерального Собрания Российской Федерации мы работали с 2016 года. Его основой стал Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации"1, в котором впервые в отечественной истории правозащиты определено функциональное назначение региональных уполномоченных, закреплены единые стандарты их организации и деятельности, что крайне важно для создания равных возможностей каждому человеку в доступе к механизмам защиты прав и свобод.
За эти годы выстроена разветвленная система правопросветительской работы, ориентированной на различные категории граждан и возрастные группы населения. Аппаратом Уполномоченного за 2016-2020 годы организовано порядка 500 мероприятий по правовому просвещению. Одним из наиболее масштабных стал Единый урок по правам человека, проводимый ежегодно с 2017 года. За это время в нем приняли участие более 27 млн школьников и студентов.
С 1 февраля 2019 г. на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) действует созданный при поддержке Президента Российской Федерации Научно- образовательный центр по правам человека, который не только содействует научному и методическому обеспечению деятельности омбудсмена, но также организует обучение уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, государственных служащих их аппаратов, членов общественных наблюдательных комиссий.
Одним из результатов пятилетней работы стало укрепление международных связей, что особенно важно в условиях геополитических противоречий и конфликтов, характерных для современного мира. Выстроены каналы взаимодействия Уполномоченного со структурами в рамках ООН и Совета Европы, осуществлялось тесное сотрудничество с омбудсменами зарубежных государств. С 2017 года дан старт работе Евразийского Альянса Омбудсменов, учредителями которого выступили омбудсмены трех государств: России, Армении и Киргизии. На сегодняшний день он насчитывает 8 участников. Альянс позволяет объединить усилия государственных правозащитников в деле обмена опытом и, что особенно важно, защиты прав конкретных граждан, попавших в беду.
Многосторонняя и двусторонняя правозащитная дипломатия стала действенным инструментом для отстаивания нарушенных за рубежом прав россиян и соотечественников. Ярким примером может служить участие Уполномоченного в российско- украинском обмене заключенными, в результате которого в Россию в 2019 году вернулись 35 граждан, а также состоявшийся в 2018 году обмен российскими и украинскими рыбаками рыболовецкого судна "Норд" с российской стороны и судна "ЯМК-0041" - с украинской.
Работа уполномоченных по правам человека сегодня как никогда востребована и получила признание среди граждан, о чем свидетельствуют и опросы общественного мнения. Всякий раз, когда удается помочь людям и изменить правила жизни в их пользу, я чувствую за этим не просто перемену к лучшему, но ощущаю институт омбудсмена частью будущего. Того, в котором человек - нет, не застрахован от нарушения своих прав, так не бывает в жизни, мы живем и будем жить в условиях конфликта интересов, - но в котором он может рассчитывать на объективное и беспристрастное установление истины по своему делу, на уважение его прав и реальную возможность восстановления их в случае нарушения.
Прошедшие пять лет и особенно 2020-й год показали, что права человека наиболее эффективно защищены там, где общество и государство не только умеют слушать и слышать друг друга, но и объединяют свои усилия ради достижения высокой цели. Возможно, для меня как Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в этом и заключается главный вывод доклада, который предлагается вашему вниманию.
В представленном докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации сохраняется преемственность с докладами прошлых лет.
Как и прежде, в нем приведены: тематическая статистика, инфографика о динамике состояния дел в сфере прав человека, актуальная информация о системных проблемах защиты прав и свобод человека и гражданина в России, о мерах, которые были приняты в целях обеспечения их гарантий, соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.
Доклад состоит из вступительного слова, 10 глав, объединяющих 32 параграфа.
Традиционно он завершается рекомендациями и предложениями, адресованными государственным органам власти в целях принятия мер, направленных на совершенствование законодательства и правоприменительной практики для повышения эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина.
По аналогии с прошлым годом во избежание значительного увеличения объема доклада в качестве самостоятельного издания выпущен сборник лучших практик Уполномоченного и Аппарата по оказанию содействия в защите прав человека1.
В заключение хотела бы поблагодарить служащих Аппарата Уполномоченного за многолетнюю добросовестную работу, неравнодушное отношение к делу и проблемам, с которыми к нам обращаются люди, слаженность коллектива и профессионализм.
Выражаю также свою искреннюю благодарность членам Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, моим коллегам - региональным омбудсменам, представителям правозащитного сообщества, государственным учреждениям и общественным объединениям, оказавшим содействие в подготовке настоящего доклада.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова
Текстовая часть доклада доступна по ссылке