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01.04.2021 17:04
Рубрика: Легковые авто

Toyota превратила Land Cruiser 70 в холодильник для вакцин

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota Motor Corporation совместно с Toyota Tsusho Corporation и B Medical Systems подготовила первый в мире рефрижератор для вакцин, который прошёл процедуру предварительного одобрения Всемирной организацией здравоохранения.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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В качестве базы был взят внедорожник Toyota Land Cruiser 70 серии, который оборудовали холодильником CF850 от компании B Medical Systems. Рефрижератор имеет объём 396 литров, в него может поместиться до 400 упаковок вакцины. Холодильник имеет автономную систему работы, которая позволяет ему функционировать без источника питания примерно 16 часов.

Спецавтомобиль предназначен для работы в странах Южной Африки.

Toyota Land Cruiser серии 70 выпускается с 1984 года. Внедорожник можно купить с бензиновым двигателем мощностью 231 л.с. и 205-сильным турбодизелем 4.5 литра. Цена на внедорожник без всяких надстроек начинается от 716 000 рэндов (3.65 млн рублей).

#Toyota