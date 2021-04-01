Toyota превратила Land Cruiser 70 в холодильник для вакцин

Toyota Motor Corporation совместно с Toyota Tsusho Corporation и B Medical Systems подготовила первый в мире рефрижератор для вакцин, который прошёл процедуру предварительного одобрения Всемирной организацией здравоохранения.

В качестве базы был взят внедорожник Toyota Land Cruiser 70 серии, который оборудовали холодильником CF850 от компании B Medical Systems. Рефрижератор имеет объём 396 литров, в него может поместиться до 400 упаковок вакцины. Холодильник имеет автономную систему работы, которая позволяет ему функционировать без источника питания примерно 16 часов.

Спецавтомобиль предназначен для работы в странах Южной Африки.

Toyota Land Cruiser серии 70 выпускается с 1984 года. Внедорожник можно купить с бензиновым двигателем мощностью 231 л.с. и 205-сильным турбодизелем 4.5 литра. Цена на внедорожник без всяких надстроек начинается от 716 000 рэндов (3.65 млн рублей).