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01.04.2021 19:55
Рубрика: Происшествия

Врачи на доверии

Тысячи больных людей ежегодно становятся жертвами лжемедиков
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
Эксперты МВД бьют тревогу: все больше несчастных людей, страдающих тяжелыми болезнями, становятся жертвами мошенников, выдающих себя за медиков. Есть данные, что в сети аферистов ежегодно попадают до тысячи человек. Мошенники создают кол-центры и даже клиники, широко рекламируют свои услуги, нередко целенаправленно обзванивают пенсионеров.

Их телефоны, адреса и истории болезней покупают у недобросовестных работников медучреждений. И ладно, если бы они действительно помогали и излечивали. На самом деле идет банальное выкачивание денег. Но страшнее то, что больные люди теряют драгоценное время, за которое могли бы спастись. Многие клиенты таких дорогих лжеклиник умирают, не дождавшись квалифицированной помощи.

Мошенники в Хабаровском крае создали псевдомедицинские центры

Главная приманка - бесплатное обследование. Ну а дальше - все зависит от искусства убеждения, чем мошенники владеют виртуозно. Так, несколько лет назад на удочку аферистов попались 11 тысяч человек, которые заплатили почти миллиард рублей. Сеть "медицинских клиник" действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях.

А вот самый свежий пример. Двое мошенников создали на Дальнем Востоке сеть псевдомедицинских центров и назначили самих себя их менеджерами. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что эти люди не имели медицинского образования и специальных познаний. Однако под видом медработников они проводили диагностику состояния здоровья клиентов, после чего сообщали им об обнаружении серьезных заболеваний. Чтобы быстро излечиться от болезней, менеджеры предлагали посетителям пройти дорогостоящее лечение с использованием современных технологий и импортного оборудования.

Заключались договоры с банками с целью получения доступа к дистанционному оформлению потребительского кредита на оплату оказываемых клиентам услуг. За четыре года пострадали около 550 граждан. Ущерб превысил 70 миллионов рублей.

Страшнее всего то, что больные люди теряют драгоценное время, за которое могли бы спастись

Ирина Волк рассказала, что сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу. Пятеро участников мошеннической схемы уже предстали перед судом. В отношении еще 52 подозреваемых проводится предварительное расследование.

Происшествия Преступления

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