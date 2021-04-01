В мире
01.04.2021 13:00
Текст: Юрий Сизов

В ЕЭК оценили экономические успехи Беларуси

Высокую оценку достижениям Беларуси, в том числе и в вопросах международной кооперации, дал в понедельник на онлайн-брифинге член коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, сообщает БЕЛТА. Любой экономический успех РБ, по его словам, "дает интеграционный эффект для всего Евразийского экономического союза".

Фото: Иван Руднев / РИА Новости
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Поясняя, почему белорусская экономика длительное время является мощным локомотивом интеграционных процессов, министр напомнил, что она завязана своей производственно-технической кооперацией на российских партнеров, и в основе этой кооперации - создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

По данным, которыми оперировал Глазьев, доля взаимной торговли со странами ЕАЭС в белорусском товарообороте самая высокая. Кроме того, и экспорт в Евразийский экономический союз в значительной степени состоит из товаров с высокой добавленной стоимостью. Это прежде всего машиностроение и продовольствие. И любой успех республики, по его оценке, всегда дает интеграционный эффект.

"Скажем, если РБ успешно занимается продвижением своих тракторов на внешний рынок, то растут и поставки российских комплектующих, двигателей и т.д. Поэтому интеграционный эффект экономического роста в Беларуси наиболее высокий из стран Евразийского экономического союза", - сказал Глазьев.

Во время брифинга были приведены и свежие статистические данные о торговле в ЕАЭС в январе текущего года. Судя по ним, в союзе зафиксирован рост на 3,3%. А наиболее динамичное ускорение, констатировал министр, отмечено в Беларуси. Во-первых, во взаимной торговле рост импорта увеличился на 23% (это очень серьезный скачок), а рост экспорта в Беларуси - на 3%. То есть. Беларусь в январе выступила как серьезный ускоритель нашей взаимной торговли", - резюмировал Глазьев.

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