В ЕЭК оценили экономические успехи Беларуси

Высокую оценку достижениям Беларуси, в том числе и в вопросах международной кооперации, дал в понедельник на онлайн-брифинге член коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, сообщает БЕЛТА. Любой экономический успех РБ, по его словам, "дает интеграционный эффект для всего Евразийского экономического союза".

Поясняя, почему белорусская экономика длительное время является мощным локомотивом интеграционных процессов, министр напомнил, что она завязана своей производственно-технической кооперацией на российских партнеров, и в основе этой кооперации - создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

По данным, которыми оперировал Глазьев, доля взаимной торговли со странами ЕАЭС в белорусском товарообороте самая высокая. Кроме того, и экспорт в Евразийский экономический союз в значительной степени состоит из товаров с высокой добавленной стоимостью. Это прежде всего машиностроение и продовольствие. И любой успех республики, по его оценке, всегда дает интеграционный эффект.

"Скажем, если РБ успешно занимается продвижением своих тракторов на внешний рынок, то растут и поставки российских комплектующих, двигателей и т.д. Поэтому интеграционный эффект экономического роста в Беларуси наиболее высокий из стран Евразийского экономического союза", - сказал Глазьев.

Во время брифинга были приведены и свежие статистические данные о торговле в ЕАЭС в январе текущего года. Судя по ним, в союзе зафиксирован рост на 3,3%. А наиболее динамичное ускорение, констатировал министр, отмечено в Беларуси. Во-первых, во взаимной торговле рост импорта увеличился на 23% (это очень серьезный скачок), а рост экспорта в Беларуси - на 3%. То есть. Беларусь в январе выступила как серьезный ускоритель нашей взаимной торговли", - резюмировал Глазьев.