Рост цен на автомобили продолжается, и виной тому явно не отложенный спрос. Так в марте подорожали 20 марок автомобилей, утверждают аналитики портала Авто.ру, изучившие рекомендованные производителями розничные цены.

Впрочем, рост цен оказался не столь значительным, как в предыдущие месяцы. В среднем стоимость автомобилей этих 20 марок выросла на 1,2%. Наиболее резкие повышения цен зафиксированы в основном за массовыми моделями таких не очень популярных у россиян брендов, как Opel и Suzuki. Также подросла в цене Skoda. Прайс-листы на машины ещё 27 брендов остались без изменений.

Автомобили премиальных брендов подорожали в среднем на 1%. Рост отмечен на модели Porsche, также производители пересмотрели цены на Mini (плюс 1%), Infiniti (плюс 0,7%) и Lexus (плюс 0,5%). Массовые модели стали дороже на 1,2%.

Среди отдельных моделей сильнее всего подорожал не пользующиеся популярностью Peugeot 408. Его цена выросла на 7,9% или 100 000 рублей. Самый доступный седан с 1,6-литровым бензиновым мотором и механической трансмиссией оценивается минимум в 1 299 000 рублей.

Резко выросли в цене Skoda Suberb (плюс 4% или 108 000 - 113 000 рублей) и совсем недавно появившийся на рынке JAC J7 (плюс 3,6% или 20 000 - 50 000 рублей). Чуть меньше прибавил Opel Vivaro (плюс 3,1% или 60 000 рублей).

Среди премиум-моделей сильнее всего подорожали Posche Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid - плюс 660 000 рублей или 5%. "Экологичный" 550-сильный кроссовер стоит минимум 13 830 000 рублей. Чуть меньше прибавил в цене "обычный" Cayenne в таком же исполнении - плюс 630 000 рублей и те же 5%. Стартовая цена - 13 240 000 рублей.