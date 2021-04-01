В России выявили 78 случаев заражения британским штаммом COVID-19

В России выявлено 78 случаев заражения британским штаммом коронавируса, еще у пяти пациентов выявили южноафриканскую разновидность вируса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

По его словам, еще у 23 пациентов зафиксировали мутации коронавируса, которые не относятся к ранее описанным и требуют дальнейшего изучения.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании в середине декабря. По мнению ученых, она распространяется на 56-70 процентов быстрее исходного вируса. При этом научных подтверждений более высокой летальности нового штамма нет.

Южноафриканский штамм был выявлен также в декабре. По данным ученых, он быстрее внедряется в организм человека и хуже реагирует на попытки иммунитета уничтожить его.