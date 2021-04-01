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01.04.2021 13:50
Рубрика: Общество

В России выявили 78 случаев заражения британским штаммом COVID-19

Текст: Василий Кошкин

В России выявлено 78 случаев заражения британским штаммом коронавируса, еще у пяти пациентов выявили южноафриканскую разновидность вируса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

Состав вакцин от коронавируса можно менять при появлении новых штаммов

По его словам, еще у 23 пациентов зафиксировали мутации коронавируса, которые не относятся к ранее описанным и требуют дальнейшего изучения.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании в середине декабря. По мнению ученых, она распространяется на 56-70 процентов быстрее исходного вируса. При этом научных подтверждений более высокой летальности нового штамма нет.

Южноафриканский штамм был выявлен также в декабре. По данным ученых, он быстрее внедряется в организм человека и хуже реагирует на попытки иммунитета уничтожить его.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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