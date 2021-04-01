В Совфеде объяснили заявления Борреля о РФ провалом его поездки в Москву

Резкими высказываниями в адрес России глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пытается компенсировать свой провальный визит в Москву, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее европейский чиновник прокомментировал высылку из России нескольких западных дипломатов. По словам Борреля, это решение и та форма, в которой о нем было объявлено, "уже не унижение, а проявление агрессии". "Такие вещи не делают в дипломатических отношениях", - заявил он.

"Мне кажется, господин Боррель немножко увлекся в своей русофобской риторике и после фиаско его поездки в Москву, когда его, откровенно говоря, пинали в Европейском союзе за то, что он вел себя в Москве слишком лояльно, как они считают, к России, он пытается стать самым крутым русофобом", - заявил RT Владимир Джабаров.

Он также предположил, страны ЕС поступили бы так же, если бы речь шла об участии российских дипломатов в запрещенных акциях.