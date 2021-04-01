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01.04.2021 12:00
Рубрика: Видео

Видео: три машины чудом разъехались на дороге, избежав ДТП

Текст: Вадим Давыденко

В большинстве автоаварий обычно бывает две стороны. Как правило, один участник движения нарушает ПДД по умыслу, халатности или нехватке водительского опыта, а второй - изо всех сил старается избежать столкновения, но, увы, у него не всегда хватает времени, опыта и пространства для маневра.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В этом снятом где-то Латинской Америке ролике всё происходит именно так: один автомобилист грубо нарушает правила, создавая аварийную ситуацию, а спасать положение приходится аж троим законопослушным водителям. И, к их чести, им это удается.

Присмотритесь-ка к черному хэтчбеку, что стоит у обочины на противоположной стороне дороги. На 4-й секунде видео его водитель, не глянув в боковое зеркало и не убедившись, что дорога свободна, разворачивается и очень предсказуемо, но, к счастью, не очень сильно, задевает мчащийся по его полосе старомодный красный седан.

Водитель седана - настоящий профессионал. Он вовремя замечает опасный маневр и изо всех сил выкручивает руль, чтобы минимизировать столкновение. Машину нарушителя он задевает совсем чуть-чуть, но при этом допускает сильный занос левым бортом. Его автомобиль несет боком на едущие ему навстречу две машины, голубую и черную. Когда, казалось, тройного столкновения не избежать, приходит черед демонстрировать чудеса реакции этим двоим автомобилистам. Они тоже не подкачали. Как по команде, один принимает влево, второй - вправо, и этого хватает, чтобы потерявший управление красный седан прошел между ними с совсем крохотным зазором. Уф, обошлось.

Что примечательно, виновник этой ситуации всё это время послушно стоит на том месте, где допустил касание с седаном, и ждет развязки. Похоже, через несколько секунд три водителя-героя, счастливо избежавшие аварии, подойдут к нему и доходчиво объяснят, для чего в машинах боковые зеркала...

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