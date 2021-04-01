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01.04.2021 16:08
Рубрика: В мире

Владелец Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией без суда

Дело о перегородившем Суэцкий канал контейнеровозе Ever Given вряд ли дойдет до суда. Об этом заявил советник президента Египта Мохаб Мамиш, добавив, что владелец судна настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией.

Фото: EPA-EFE/SUEZ CANAL AUTHORITY
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given сняли с мели

В связи с этим Мамиш исключил вариант задержания капитана судна и применения к нему каких-либо юридических мер. "Думаю, за одну неделю завершится расследование, не более", - цитирует его слова РИА Новости.

Сообщается, что компенсации владельцам судов, стоявших в "пробке" из-за инцидента, выплатят международные страховые компании.

Причины аварии до сих пор остаются неясными. К этому могли привести сильный ветер или песчаная буря. Однако в первую очередь рассматривается техническая неисправность или ошибка экипажа.

Суммарный ущерб от блокировки канала может составить около миллиарда долларов.

В мире Африка Египет Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

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