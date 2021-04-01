Врач назвал сроки восстановления дыхательной функции после COVID-19

После перенесенного коронавируса полное восстановление дыхательной функции займет не меньше 12 недель. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, профессор Галина Иванова.

"У людей, болезнь которых протекала в тяжелой форме, и они долго находились в реанимации, в том числе на искусственной вентиляции легких, часто сохраняется кислородная зависимость", - приводят пояснения реабилитолога "Известия".

По словам профессора, нарушения сна и головные боли - одни из самых легких коронавирусных осложнений. Она также добавила, что 100% пациентов жалуются на снижение устойчивости к нагрузкам. При этом мужчины тяжелее справляются с болезнью, поскольку у них больше выражена тревога и беспокойство в отношении исхода и оценки текущей ситуации. Но больше всего от коронавирусной инфекции страдает старшее поколение, так как дает о себе знать изношенность организма, добавила Иванова.

Она также порекомендовала людям, которые перенесли инфекцию в бессимптомной форме, контролировать свое состояние, заниматься дыхательными упражнениями в домашних условиях, ходить не менее 30 минут в день, делать ингаляции с минеральной водой и вести здоровый образ жизни. Главный реабилитолог отметила, что проверить свое состояние можно с помощью простого теста: попробовать задержать дыхание не менее, чем на 30 секунд. Абсолютно здоровый человек с этим легко справиться.