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01.04.2021 01:44
Рубрика: Общество

Врач назвал сроки восстановления дыхательной функции после COVID-19

После перенесенного коронавируса полное восстановление дыхательной функции займет не меньше 12 недель. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, профессор Галина Иванова.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости www.ria.ru
Реабилитация после коронавируса доступна по полису ОМС

"У людей, болезнь которых протекала в тяжелой форме, и они долго находились в реанимации, в том числе на искусственной вентиляции легких, часто сохраняется кислородная зависимость", - приводят пояснения реабилитолога "Известия".

По словам профессора, нарушения сна и головные боли - одни из самых легких коронавирусных осложнений. Она также добавила, что 100% пациентов жалуются на снижение устойчивости к нагрузкам. При этом мужчины тяжелее справляются с болезнью, поскольку у них больше выражена тревога и беспокойство в отношении исхода и оценки текущей ситуации. Но больше всего от коронавирусной инфекции страдает старшее поколение, так как дает о себе знать изношенность организма, добавила Иванова.

Она также порекомендовала людям, которые перенесли инфекцию в бессимптомной форме, контролировать свое состояние, заниматься дыхательными упражнениями в домашних условиях, ходить не менее 30 минут в день, делать ингаляции с минеральной водой и вести здоровый образ жизни. Главный реабилитолог отметила, что проверить свое состояние можно с помощью простого теста: попробовать задержать дыхание не менее, чем на 30 секунд. Абсолютно здоровый человек с этим легко справиться.

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