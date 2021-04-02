Новости

Алекс Хирш хочет сделать видеоигру по "Гравити Фолз" 13:07
Джеймс Кэмерон собирался уволить сценаристов продолжения "Аватара" 12:49
Отменены два фильма по вселенной DC - спин-оффы с Акваменом и Дарксайдом 11:33
Звезда "Майора Грома" Тихон Жизневский получил травму на съемках 11:24
Режиссер "Мортал Комбата" объяснил, почему главным героем стал новичок 11:02

Данила Козловский и Александр Петров сыграют главные роли в сериале

Новости
    02.04.2021, 11:51
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Россия 1 Фото: Россия 1
Фото: Россия 1

Этой новости мы ждали годами: самые востребованные и популярные отечественные актёры Данила Козловский и Александр Петров сыграют главные роли в одном сериале!

Фото: kinopoisk.ru
Звезда "Майора Грома" Тихон Жизневский получил травму на съемках

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу "России 1", звёзды появятся в сериале Валерия Тодоровского "Надвое".

Козловский и Петров сыграют живущих в Москве лучших друзей и коллег, Костю и Саню, "жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург" и знакомство с двумя девушками. Роли последних исполнят Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.

Производством занимаются "Россия 1" и онлайн-сервис more tv. Съёмки пройдут в Москве и Петербурге.

Отметим, ранее актёры работали вместе в ромкоме 2013 года "Привычка расставаться".

Ранее Петров заявлял, что временно уходит из кино.

Новости

Светлана Лобода заразилась коронавирусом 01.04.2021
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 01.04.2021
Появился новый тизер продолжения "Космического джема" 01.04.2021
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Нина Жернакова 01.04.2021
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Российский мультфильм вышел в лидеры топа Netflix 01.04.2021
Вышел трейлер приквела "Полицейского с Рублевки" про "лихие 90-е" 31.03.2021
Павел Деревянко: Совершенно отрезало желание быть в Голливуде 31.03.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Спин-офф "Теории Большого взрыва" про Шелдона продлен на три сезона 01.04.2021
Генри Кавилл закончил съемки в продолжении "Ведьмака" 01.04.2021
Главного героя в "Соколе и Зимнем солдате" могут сделать бисексуалом 31.03.2021
⧣ драма
Фото: kinopoisk.ru
Названы победители Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения 28.03.2021
Финальный сезон "Метода Комински" получил дату премьеры 26.03.2021
У нового фильма Клинта Иствуда появилась дата премьеры 24.03.2021