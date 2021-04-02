Данила Козловский и Александр Петров сыграют главные роли в сериале

Этой новости мы ждали годами: самые востребованные и популярные отечественные актёры Данила Козловский и Александр Петров сыграют главные роли в одном сериале!

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу "России 1", звёзды появятся в сериале Валерия Тодоровского "Надвое".

Козловский и Петров сыграют живущих в Москве лучших друзей и коллег, Костю и Саню, "жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург" и знакомство с двумя девушками. Роли последних исполнят Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.

Производством занимаются "Россия 1" и онлайн-сервис more tv. Съёмки пройдут в Москве и Петербурге.

Отметим, ранее актёры работали вместе в ромкоме 2013 года "Привычка расставаться".

Ранее Петров заявлял, что временно уходит из кино.