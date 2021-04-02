Гинцбург: Пострегистрационные исследования "Спутник V" завершатся в июне

Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершатся к середине июня. Отчет будет направлен в Минздрав России. "После этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации", - заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что принципиальные изменения в инструкцию вноситься не будут.

Напомним, "Спутник V" - первая, зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. Она создана на платформе аденовирусных векторов человека. Специалисты не раз отмечали безопасность и эффективность препарата.

Ранее сообщалось, что в России не было летальных исходов после введения в организм препарата "Спутник V". "Тяжелых случаев в результате столкновения с коронавирусом SARS-CoV-2 у вакцинированных на очень большой выборке испытуемых не обнаружено", - подчеркнул Гинцбург.