Новости

Гинцбург: Пострегистрационные исследования "Спутник V" завершатся в июне 03:30
СМИ: Авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов 02:35
Мужчину с бутылкой в руках сняли с забора Елисейского дворца в Париже 01:52
Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ 01:31
Глава партии во Франции призвал власти использовать "Спутник V" 00:12
"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси 00:06
Трамп присоединился к новой социальной платформе 01.04.2021
США выделили Украине уже более 2 млрд долларов на вопросы безопасности 01.04.2021
РФПИ: Панама одобрила применение вакцины "Спутник V" 01.04.2021
В ДНР объявлен первый в истории призыв на военную службу 01.04.2021
Массовые беспорядки вспыхнули в Брюсселе из-за первоапрельской шутки 01.04.2021
В Тбилиси вандалы осквернили памятник Грибоедову 01.04.2021
В Кишиневе и Бельцах ввели комендантский час 01.04.2021
Для изучения ЧП в Суэцком канале изъят черный ящик контейнеровоза Ever Given 01.04.2021
Глава ВОЗ призвал выделить 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран 01.04.2021
До 486 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 01.04.2021
Цена нефти Brent приблизилась к 65 долларам после решения ОПЕК+ 01.04.2021
Искусственный интеллект победит очереди в поликлиниках и плохие дороги 01.04.2021
Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади 01.04.2021
В Москве за взятку задержан финансовый инспектор 01.04.2021
МАГАТЭ: Иран приступил к обогащению урана на центрифугах в Натанзе 01.04.2021
Курс евро превысил отметку в 90 рублей 01.04.2021
Лукашенко подписал указ о создании белорусской вакцины от COVID-19 01.04.2021
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 01.04.2021
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 01.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 03:30
Рубрика: Общество

Гинцбург: Пострегистрационные исследования "Спутник V" завершатся в июне

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершатся к середине июня. Отчет будет направлен в Минздрав России. "После этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации", - заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что принципиальные изменения в инструкцию вноситься не будут.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Гинцбург напомнил меры предосторожности после вакцинации "Спутником V"

Напомним, "Спутник V" - первая, зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. Она создана на платформе аденовирусных векторов человека. Специалисты не раз отмечали безопасность и эффективность препарата.

Ранее сообщалось, что в России не было летальных исходов после введения в организм препарата "Спутник V". "Тяжелых случаев в результате столкновения с коронавирусом SARS-CoV-2 у вакцинированных на очень большой выборке испытуемых не обнаружено", - подчеркнул Гинцбург.

Общество Здоровье Общество Наука Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ
СМИ: Авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов
Правительство продлило работу приложения "Путешествую без COVID-19"
"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси
Новак: Страны ОПЕК+ договорились, как будут увеличивать добычу нефти
Что надо знать родителям при выборе школы
Всегда ли потеря обоняния указывает на COVID-19? Комментарий эксперта