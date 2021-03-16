Гинцбург: Летальных исходов среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано

После вакцинации российским препаратом "Спутник V" не зафиксирован ни один случай смерти, сообщил на онлайн-брифинге для журналистов директор научного центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Те, кто провакцинировался, застрахованы от госпитализации и от того, что вирус у них опустится в легкие. То есть тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных "Спутником V" на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено. Все вакцинированные были защищены", - пояснил Гинцбург (цитата по ТАСС).

Он добавил, что сейчас в России произведено более 10 млн доз вакцины "Спутник V". По словам Гинцбурга, примерно через неделю будет известно, защищает ли препарат от других новых разновидностей коронавируса, например, от южноафриканского штамма, который выявлен в России. Вместе с тем сегодня стало известно, что шведское агентство общественного здравоохранения приняло решение о приостановке использования вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Согласно официальному заявлению ведомства, запрет продлится до тех пор, пока не завершится соответствующее расследование Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). До этого еще около 20 стран приостановили использование препарата после сообщений о возникновении побочных явлений в виде тромбов.

Напомним, что эта вакцина как раз имеет шведские корни - она разработана учеными Оксфордского университета и британско-шведской фирмы AstraZeneca. AZD1222 - векторная вакцина. По данным разработчика, в вакцине используется вирусный вектор шимпанзе, основанный на ослабленной версии вируса простуды (аденовируса). Он вызывает инфекции у шимпанзе и содержит генетический материал шипового белка вируса SARS-CoV-2. После вакцинации вырабатывается спайковый белок, который заставляет иммунную систему атаковать вирус SARS-CoV-2, если он проникает в организм.

Вакцину можно хранить даже при плюсовых температурах. В середине февраля использование вакцины AstraZeneca в экстренных случаях одобрила ВОЗ.