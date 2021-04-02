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02.04.2021 10:49
Рубрика: Общество

Гинцбург: Минздрав прорабатывает возможность вакцинации подростков "Спутником V"

Текст: Ирина Невинная
Подростки старше 14 лет не имеют никаких физиологических противопоказаний для прививки вакциной "Спутник V", Минздрав в настоящее время прорабатывает возможность подключения их к вакцинации от COVID-19 , сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

"Дети детям рознь, все мы прекрасно понимаем, что современные 14-15-летние подростки не имеют особенно никаких физиологических противопоказаний для применения этой вакцины. Поэтому, насколько я знаю, сейчас Минздравом России активно прорабатывается вопрос адаптации действующей регуляторики с тем, чтобы она эффективно отвечала текущим и, возможно, будущим вызовам, что, в конечном итоге, может сделать возможным подключить к вакцинации эту категорию детей", - сказал Гинцбург РИА Новости.

Фото: РИА Новости
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Накануне в интервью "России-24" министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что поданы документы на регистрацию однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", началась экспертиза препарата. "Есть данные, что вакцина будет эффективна у молодежи", - отметил министр. Он также сказал, что предполагается использование этой вакцины для ревакцинации.

В России клинические исследования вакцин против COVID-19 на детях пока не начинались. Ранее в Минздраве поясняли, что этот этап исследований возможен только после окончания полного цикла испытаний с участием взрослых добровольцев.

В то же время Pfizer, Moderna и другие производители вакцин против COVID-19 в США приступили к тестированию своих препаратов в клинических испытаниях на молодых людях. Об этом сообщила The Washington Post.

FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) пока не разрешило применение вакцин против COVID-19 для подростков и детей моложе 16 лет. При этом Pfizer, Moderna и другие производители уже тестируют свои вакцины на молодых людях, сообщило издание.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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