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02.04.2021 12:42
Рубрика: Общество

Гинцбург: Победить пандемию коронавируса в мире к осени не удастся

Текст: Ольга Игнатова

Пандемию коронавируса, скорее всего, не удастся победить к осени нынешнего года, считает директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

"Пандемию мы не победим к осени, но процесс внутри нашей страны мы можем сделать вакциноуправляемым, это вполне реально, такая цель стоит, и я уверен, что мы ее достигнем", - рассказал Гинцбург в интервью РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали разные сценарии развития ситуации с коронавирусом. Так, при оптимистичном прогнозе пандемия может закончиться через полгода, а при пессимистичном - затянуться еще на год, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она напомнила,что еще в апреле прошлого года ученые прогнозировали, что пандемия продлится минимум полтора-два года. А советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, напротив, уверен, что нынешняя пандемия может закончиться к августу, так как у многих россиян уже будет иммунитет - естественный или сформированной вакциной.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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