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02.04.2021 11:26
Рубрика: В мире

Грузоперевозки по маршруту Китай-Европа нарастят после ЧП в Суэцком канале

Почти недельный простой Суэцкого канала, заблокированного гигантским контейнеровозом, сказался на глобальной цепочке поставок и нанес ущерб мировой торговле. Вместе с тем, железнодорожные перевозки по маршруту Китай-Европа значительно возросли. Ряд европейских компаний, учитывая минимум риска и возможных убытков, выразили желание нарастить грузопоток по этому маршруту, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Грузовые поезда по маршруту Китай-Европа следуют в разные регионы Европы, а также в страны инициативы "Один пояс и один путь". В марте 2011 года первый состав по маршруту Китай-Европа отправился из китайского города Чунцин в германский Дуйсбург. Сегодня, спустя 10 лет, более 33 600 составов совершили рейсы по маршруту Китай-Европа, они перевезли 3 миллиона стандартных контейнеров на сумму более 160 миллиардов долларов. Маршрутом связаны более 40 китайских городов и 92 города в 21 стране мира.

С началом восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 грузовое железнодорожное сообщение между Китаем и Европой стало важнейшим каналом экономического оживления Евразии. Поскольку из-за пандемии коммерческая деятельность судоходных и авиакомпаний пока приостановлена или ограничена, железнодорожные маршруты Китай-Европа стали артерией, обеспечивающей потребность в товарах широкого потребления и противоэпидемических средствах.

Китай и Россия поддерживают тесное сотрудничество в области трансграничных железнодорожных перевозок. Между сторонами действуют железнодорожные маршруты Гуанчжоу-Москва, Чэнду-Санкт-Петербург, Ухань-Иркутск, Фучжоу-Пермь и Дэлинха-Барнаул, по которым перевозят товары для удовлетворения спроса потребителей двух стран.

По состоянию на февраль общее число грузовых поездов по маршруту Китай-Европа, пересекших государственную границу через КПП Маньчжурия и Суйфэньхэ, превысило 10 тысяч. Данные компании "РЖД Логистика" показывают, что благодаря повышению скорости поездов, оптимизации налогов и введению цифрового обслуживания в 2020 году общий объем перевезенных товаров по грузовому экспресс-маршруту Китай-Европа увеличился на более 50 процентов в годовом исчислении. Компания намерена расширить свои трансграничные транспортные операции в 2021 году.

Кроме того, китайско-российский логистический центр "Белый Раст" стал важным перевалочно-распределительным хабом в России для грузовых составов Китай-Европа. В условиях пандемии движение открыто по 11 железнодорожным линиям хаба, по которым поезда привозят из Китая необходимые медицинские средства, что очень важно в условиях противостояния коронавирусной инфекции.

Как считают российские эксперты, экспресс Китай-Европа - привлекательный проект, имеющий значение для всего мира и для России. Маршрут Китай-Европа через Россию - надежная, экономичная и удобная линия для трансграничных перевозок. Проект приносит выгоду всем участникам.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай В мире Европа Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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