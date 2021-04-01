Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от ЧП в 1 млрд долларов

Сумма ущерба от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом могут достичь 1 миллиарда долларов, заявил глава управления водной артерии Усама Рабия.

"Оценки, если Бог даст, достигнут 1 миллиарда долларов", - заявил он в эфире телеканала Sada Elbalad.

Глава администрации Суэцкого канала добавил, что эта сумма включает и нанесенный блокировкой ущерб, и расходы, связанные со снятием судна с мели.

Он отметил, что будут вестись подсчеты с учетом всех средств, использованных с первого дня происшествия: траты на работу буксиров, дноуглубительных судов, работавших в круглосуточном режиме.

Инцидент произошел 23 марта - шедший под флагом Панамы гигантский контейнеровоз Ever Give, длина которого составляет 400 метров, из-за сильного ветра изменил курс и перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала. На то, чтобы стащить огромное судно с мели потребовалось 6 дней и помощь 14 мощных буксиров.