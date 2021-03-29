Снятый с мели Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал

Впрочем, несмотря на изменение позиции судна, оно не село на мель, и его положение можно выправить. "Корабль вновь вернулся на ту же позицию из-за ветра, но ситуация не такая сложная, как вначале", - цитирует РИА Новости собственный источник​​​.

Как ожидалось, сегодня после того, как вода поднимется, контейнеровоз отбуксируют к районe озер, где он пройдет техосмотр, после которого будут принято решение о его способности передвигаться самостоятельно. Существуют опасения, что его днище могло быть повреждено. Для того, чтобы освободить руль, было перемещено около 27 тысяч кубометров песка.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что операция по разблокировке канала завершена, и по нему вновь могут начать проходить суда. На тот момент контейнеровоз стоял лишь под небольшим углом.