Президент Египта объявил о завершении операции по разблокировке Суэцкого канала

Операция по разблокировке Суэцкого канала завершена, по нему снова могут ходить корабли. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

По его словам, кризис, вызванный контейнеровозом Ever Given, преодолен, несмотря на большие технические сложности. "Дела вернулись в нормальное русло. Весь мир может быть уверен в том, что его товары и потребности проходят через эту навигационную артерию", - написал ас-Сиси в социальной сети Facebook.

"Я благодарю каждого египтянина, который технически и практически способствовал прекращению этого кризиса", - добавил он.

Напомним, сегодня ночью буксирам удалось снять застрявший контейнеровоз с мели. Судно Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров, принадлежащее японской компании Shohei Kisen и шедшее под панамским флагом, 23 марта перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала, упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Из-за возникшей пробки в очереди на проход по каналу скопилось порядка 400 судов. По оценке страховой компании Allianz, потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала могли достичь 6-10 миллиардов долларов.

Сам контейнеровоз теперь должен пройти техосмотр, после его завершения будет принято решение, сможет ли он самостоятельно продолжить движение по каналу или его придется буксировать в ближайший порт.