Судно Ever Given вывели на фарватер

"Успешно удалось сдвинуть судно с места, где оно село носом на мель, и придать ему плавучесть. После этого оно встало на курс в сторону севера", - заявили в управлении.

Ранее об успешной попытке снять судно с мели проинформировала компания Inchcape Shipping.

По словам председателя Управления Суэцкого канала Усамы Раби, для того, чтобы освободить застрявший руль, пришлось выкопать из-под судна 27 тысяч кубометров песка.

Причины аварии до сих пор остаются неясными. По словам Раби, к этому могли привести множество факторов, сильный ветер или песчаная буря, однако в первую очередь рассматривается техническая или человеческая ошибка. "Будут дальнейшие расследования", - заверил он.

Напомним, контейнеровоз водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров, принадлежащий японской компании Shohei Kisen и шедший под панамским флагом, 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала, упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Из-за инцидента в очереди на проход по каналу скопилось порядка 400 судов.