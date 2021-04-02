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02.04.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Jeep Wrangler получил юбилейную версию в России

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Jeep. Фото: Пресс-служба Jeep.
Фото: Пресс-служба Jeep.

В текущем году американская компания Jeep отмечает 80-летний юбилей. В честь этого события марка выводит на авторынок России Wrangler 80th Anniversary. Первым в нашей стране продажи юбилейной версии модели запускает онлайн-сервис "СберАвто". Продажи этого авто на других площадках начнутся с 21 апреля.

Фото: Пресс-служба Jeep.
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Wrangler из лимитированной серии может похвастать окантовкой головной оптики и противотуманных фар, решёткой радиатора, 18-дюймовыми двухцветными литыми дисками с элементами тёмно-серого цвета Granite Crystal. Также автомобиль получил фары, окрашенные в цвет кузова, жёсткий верх и эмблему 80th Anniversary.

Внутри юбилейный Wrangler отличает тёмная отделка, сиденья и панель с контрастной прострочкой, соответствующие шильдики. Машина оборудована 8,4-дюймовым информационно-развлекательным комплексом (поддерживает Apple CarPlay и Android Auto), аудиосистемой Alpine с девятью динамиками и сабвуфером мощностью 552 Вт.

Под капотом внедорожника располагается 4-цилиндровый турбированный бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра и мощностью 272 л. с. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой АКП.

Фото: Пресс-служба Jeep.

Стоимость Wrangler 80th Anniversary составляет от 5 365 000 рублей. При этом для юбилейной версии доступна программа Jeep Wave, в которую входит 2 года комплексного ТО, доставка автомобиля в сервисный центр и обратно, круглосуточная клиентская поддержка, эвакуация к дилеру, мобильная техническая помощь на месте и другое.

Напомним, сегодня модельный ряд Jeep в России представлен Renegade, Compass, Grand Cherokee, Wrangler.

Фото: Пресс-служба Jeep.
#Jeep