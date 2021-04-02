Китайский электромобиль получил фирменный цвет в честь русского художника

Новообразованная китайским концерном SAIC в партнерстве с IT-гигантом Alibaba компания Zhiji Motor распространила изображения представительского электроседана IM, призванного потеснить на местном рынке Porsche Taycan и Tesla Model S.

IM создан на новой платформе с тремя двигателями - передним и двумя задними, привод полный. Совокупная мощность - 400 кВт (544 л.с.), крутящий момент - 700 Нм. С места до 100 км/ч машина разгоняется всего за 3,9 секунды. Запас хода с батареей емкостью 115 кВт·ч может достигать 1000 км.

В оснащении электромобиля - система автопилота на основе суперпроизводительного компьютера NVIDIA Xavier, обеспечивать автономное вождение будут 15 камер высокой четкости, 12 ультразвуковых и один 5-миллиметровый радары, а также лидар.

Новинка уже обзавелась собственной цветовой палитрой. Особый интерес обстоятельству придает подход маркетинговой службы к именованию колеров. Так, черный цвет получил название "Repin Black". Это не совпадение, в названии действительно отмечен великий русский живописец Илья Репин. В описании сказано, что цвет раскрывает объем и жизнь в очертаниях кузова подобно угольным этюдам Репина.

Кроме того, на IM реализована функция беспроводной зарядки батареи.

Выход электромобиля IM на рынок запланирован на 2022 год.

Фото: Пресс-служба Zhiji IM.

Фото: Пресс-служба Zhiji IM.